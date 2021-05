Capital El Ayuntamiento realiza trabajos de mantenimiento en la Avenida del Mediterráneo martes 11 de mayo de 2021 , 18:45h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Escucha la noticia Las tareas, con una inversión aproximada de 46.000 euros, se concentran en el tramo comprendido entre Manuel Azaña y Carrera del Perú y la rotonda de Carretera de Níjar.



El Ayuntamiento de Almería, a través del Área de Servicios Municipales, procede estos días al mantenimiento y reparación de pavimento sobre la Avenida del Mediterráneo, en concreto, en sentido ascendente, en el tramo comprendido entre las calles Manuel Azaña y Carrera del Perú y la rotonda de Carretera de Níjar, frente a la Jefatura de Policía Local.



Estos trabajos forman parte del contrato de los servicios de conservación, mantenimiento y reparación de vías y espacios públicos, que tiene una dotación de casi dos millones de euros anuales y se enmarcan, en palabras de la concejala de Servicios Municipales, Sacramento Sánchez, “en el plan de mantenimiento que viene desarrollando el Ayuntamiento de Almería, en este caso sobre un tramo de vía principal de nuestra ciudad, como es la Avenida del Mediterráneo, que verá mejorada así las condiciones de seguridad del vial, en este tramo y en sentido ascendente al ser el que en peor condición se encuentra actualmente”.



Tratándose de una de las calles con mayor flujo de circulación de la ciudad, Sánchez ha querido “pedir disculpas por las molestias que los trabajos puedan causar, fundamentalmente en hora punta y en su afección sobre el tráfico rodado”



Los trabajos, iniciados ayer lunes, consisten en la renovación del pavimento mediante fresado y barrido de la superficie, asfaltado y recrecido de arquetas a su cota final. La previsión es que queden finalizados entre hoy y mañana y se completarán con la señalización horizontal. La superficie total de actuación es de 2.980 metros cuadrados, con una inversión calculada de 46.463,99 euros.

