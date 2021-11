Deportes Alumnos de la EDM Lola Boxing dejan huella en el ‘Diamonds Boxing’ viernes 05 de noviembre de 2021 , 20:11h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia La fiesta de boxeo tuvo lugar recientemente en el Hotel Barceló Cabo de Gata (El Toyo), con la presencia del concejal Juanjo Segura



El boxeo almeriense continúa eliminando estereotipos y cambiando la forma de ver esta disciplina. Recientemente, la capital vivió una noche única de boxeo con el apoyo institucional de la Diputación Provincial y el Ayuntamiento de Almería, a través del Patronato Municipal de Deportes, gracias a la organización de dos clubes almerienses, Almería Boxing y Lola Boxing.



En esta velada, los alumnos de la Escuela Deportiva Municipal Lola Boxing, demostraron que el boxeo olímpico es un deporte que sigue vivo y con más adeptos que nunca gracias al esfuerzo y constancia que requiere esta práctica deportiva. En el Hotel Barceló de Cabo de Gata se celebró recientemente la primera edición de ‘Diamonds Boxing’, una velada de boxeo que estuvo abierta para cualquier aficionado a un deporte que se encuentra en pleno auge del panorama nacional.



La EDM Lola Boxing presentó a su combate a Hamza Hamdaoui con tan solo 21 años (28 combates 22 ganados), categoría welter 69 kg, promesa de la disciplina y fruto de las canteras de escuela deportiva municipal. Aun siendo un año difícil, el deportista logró esta temporada la medalla de plata en los campeonatos del Club de España contra el capitán de la selección de boxeo de España Yoga Sissoko. En la velada celebrada en el Hotel Barceló, logró dejar un muy buen sabor de boca a todos los aficionados al boxeo ganando por unanimidad a su rival.



La noche tuvo una gran relevancia cuando una de las púgiles de la escuela deportiva, Natalia Sorroche, en la categoría joven, se subió al cuadrilátero y ganó a los puntos por unanimidad, ante su rival resaltando su técnica y templanza. De esta forma, la joven está comenzando a escribir su nombre en el boxeo femenino de Almería.



El concejal de Deportes del Ayuntamiento de Almería, Juanjo Segura, acudió a la velada y reflejó que en la ciudad "se está trabajando desde la base para recuperar el protagonismo que el boxeo tuvo en otros tiempos. En este camino quiero destacar la labor que realizan los clubes Almería Boxing y Lola Boxing, en colaboración con el PMD y la Diputación".

