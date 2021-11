Opinión Sin Corredor Mediterráneo no hay futuro Ramón Fernández-Pacheco Monterreal Más artículos de este autor Por domingo 07 de noviembre de 2021 , 06:00h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia



El Ayuntamiento de Almería ha suscrito, junto a los de Granada y Guadix, un manifiesto conjunto exigiendo al gobierno de España mejores comunicaciones ferroviarias articuladas en torno al Corredor Mediterráneo Litoral. Queremos agregar todos los esfuerzos y movilizaciones posibles para mejorar las comunicaciones con una infraestructura fundamental que evitaría el aislamiento de Almería y Granada, garantizando así su desarrollo y progreso, porque este Corredor supone una oportunidad desde el punto de vista económico y social que es fundamental para nuestros sectores productivos y para el transporte de viajeros. Los ayuntamientos de estas tres ciudades reclamamos unas infraestructuras acordes a la relevancia poblacional y económica que tienen las provincias de Granada y Almería, procurando además una interconexión digna y acorde con los tiempos actuales. Unimos nuestras voces no para aumentar nuestra razón, sino para amplificar el eco y alcance de nuestra demanda, que es razonable y justa, con independencia del número de alcaldes o ayuntamientos que la respalden porque la proyección económica y el desarrollo de nuestras dos provincias no puede seguir lastrada por la permanente carencia de comunicaciones digna. De hecho, Almería y Granada tienen comarcas y centros de producción que están trabajando, investigando e innovando con sistemas de última generación. Y si trabajamos, exportamos y contribuimos instalados en el siglo XXI, no es comprensible que sigamos teniendo unas comunicaciones propias del siglo XIX. Es injusto e insostenible. Hemos puesto en marcha este manifiesto ahora porque creemos que todavía estamos a tiempo de evitar nuevos aislamientos y pérdidas de oportunidades, como bien sabemos en Almería debido a la década de retraso con la que finalmente pudimos incorporarnos a la autovía A-92. La potencialidad económica de esta zona del territorio andaluz y español de ninguna manera puede quedar aislada, constituyendo el Corredor un elemento fundamental en el desarrollo de las exportaciones, en especial de nuestros productos agrícolas, pero también de sectores tan importantes como el turístico. Infraestructuras, en definitiva, fundamentales para Almería, que son necesarias y vitales para el desarrollo de una zona que quiere seguir mejorando los datos de empleo y de una economía tan productiva como es la nuestra. Sin Corredor Mediterráneo no hay futuro y no estamos dispuestos a bajar los brazos. Ramón Fernández-Pacheco Monterreal Alcalde de Almería (PP) 252 artículos Todos los firmantes Valora esta noticia 0 ( 0 votos)