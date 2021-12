Capital Alumnos del IES Maestro Padilla participan en la IV Paralimpiada por el Día de la Discapacidad viernes 03 de diciembre de 2021 , 18:58h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Los concejales Paola Laynez y Juanjo Segura asisten a la inauguración de un programa en el que “se han puesto en el lugar de los compañeros con diversidad funcional a la hora de hacer deporte” Hoy es el Día Internacional de la Discapacidad y el IES Maestro Padilla lo ha celebrado esta mañana en el Estadio Emilio Campra poniendo a sus alumnos en el lugar de sus compañeros con diversidad funcional a la hora de hacer deporte. De esta manera, ha desarrollado la cuarta edición de las Paralimpiadas ‘Universo Mujer Tenías que Ser’, con la práctica de voleibol sentados, atletismo para invidentes, fútbol para ciegos, carrera para personas con discapacidad auditiva, etc. El concejal de Deportes, Juanjo Segura, y la concejala de Familia, Igualdad y Participación Ciudadana, Paola Laynez, han participado en la inauguración de la actividad, junto a la directora, Luisa Fernández, la coordinadora, María José Ferrer, y la profesora del instituto MEDAC, Chelo Alcázar. Paola Laynez ha afirmado que “el Ayuntamiento quiere, con el alcalde a la cabeza, que Almería sea una ciudad totalmente inclusiva. Por eso, son importantes actividades como las que organizáis, con deporte adaptado e inclusivo”. La directora del instituto asegura que “los alumnos se muestran muy implicados con esta actividad y se fomenta la convivencia practicando deporte”. En esta iniciativa participan más de 150 alumnos de ESO, del Ciclo Formativo Específico y del Aula Específica del IES Maestro Padilla, y han colaborado miembros de la asociación A Toda Vela y del instituto MEDAC. Chelo Alcázar, coordinadora del ciclo de Enseñanza de Deporte de MEDAC, explica que “hemos preparado diez actividades para que los estudiantes comprueben cómo es el deporte adaptado e inclusivo”. Además, María José Ferrer añade que “hemos realizado entrevistas a dos mujeres deportistas paralímpicas que hemos subido a redes de nuestro instituto. La primera a Astrid Fina, medalla de bronce en las paralimpiadas de invierno de PyeongChang (Corea del Sur) de 2018 en snowboard, y segundo de Nilofar Bayat, capitana de la selección de baloncesto paralímpico afgano, que juega en España”. Juanjo Segura les ha informado que “el objetivo del Patronato Municipal de Deportes es fomentar la práctica deportiva de todos los almerienses, y, dentro de las diferentes actividades, contamos con programas centrados en el deporte inclusivo y el deporte adaptado. Porque practicar deporte es un derecho universal de todas las personas”. Los estudiantes han disfrutado de la experiencia en la que se ha unido el deporte con la inclusión. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

