Capital El alcalde anima a visitar la exposición de Playmobil a favor de los Niños con Cáncer viernes 03 de diciembre de 2021 , 19:01h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Ramón Fernández-Pacheco ha visitado la muestra, que se puede ver en en el Paseo de Almería, 27 y cuya recaudación va dirigida íntegramente a Argar, “asociación referente” en la provincia El alcalde, Ramón Fernández-Pacheco, ha animado a todos los almerienses a visitar la exposición de Playmobil, instalada en el Paseo de Almería, 27, una muestra “llena de obras de arte en miniatura”. Con un precio de 2 euros la entrada, ofrece decenas de escenas diferentes, con cerca de 10.000 piezas y cuya recaudación irá destinada íntegramente a la Asociación de Padres de Niños con Cáncer de Almería, Argar. Una asociación, ha señalado, que es “un referente” en la provincia por “la gran labor” que realiza a diario con los niños de Almería y su provincia. Acompañado de la presidenta de la asociación, Rosa Onieva, el primer edil ha recorrido todas las escenas que conforman la exposición. Una muestra en la que hay hasta ocho dioramas diferentes e “inéditos”: uno del oeste, una ciudad actual, una ciudad del Siglo XIX, un rally, la prehistoria y un circo, pero, sin duda, “el más especial” es el diorama dedicado al Materno Infantil. “De esta manera hemos querido hacer un homenaje al hospital y también a todos los niños enfermos que tienen que pasar largas temporadas allí”, ha explicado Onieva. Pero esta no es la única novedad, ya que este año también se podrá visitar en la exposición un belén tradicional, hecho a mano 100%, obra de Antonio Giménez Campuzano, que además “estoy convencida de que gustará a todo el mundo y que cada vez que vengan a verlo descubrirán algo nuevo”. La exposición estará abierta desde este viernes día 3 hasta 5 de enero, en horario de 11 a 14 horas y de 17.30 a 21 horas. Los días 24 y 31 de diciembre y el 5 de enero solo se podrá visitar en horario de mañana; mientras que los días 3, 9, 10, 16, 17, 22 y 25 de diciembre y 1 de enero, solo se abrirá por las tardes. Una muestra que gustará a todos “Es una muestra en la que hay mucho trabajo detrás y está hecha con mucho amor para que toda la sociedad almeriense pueda disfrutarla”, asegura la presidenta de Argar en Almería, que señala cómo esta exposición, que abre sus puertas después de un año de ausencia por la pandemia “vuelve más fuerte que nunca”. Asimismo, ha agradecido a todos los coleccionistas de figuras de Playmobil por su colaboración, ya que “gracias a ellos, cada año, y ya son siete, son distintas las escenas y figuras que conforman la exposición”. Para Fernández-Pacheco, por su parte, esta exposición es una “auténtica maravilla” y anima a visitarla: “A mí no se me ocurre un plan mejor para una tarde navideña. Además, estaremos contribuyendo a esa labor tan importante que hace Argar con tantas y tantas familias almerienses que ven en ellos un apoyo para combatir, y sobre todo vencer, la enfermedad”. Punto de venta del calendario solidario La exposición de Playmobil es uno de los puntos de venta del tradicional calendario solidario de la asociación. Este tiene un precio de 5 euros y todos los beneficios son para Argar. ‘Creando conexiones naturales’, es el título escogido para el calendario de 2022, un trabajo que suma ya once años de forma consecutiva saliendo a la calle y que es el resultado de la colaboración de toda la Asociación, padres y niños, y del tándem que forman Juan Antonio, fotógrafo, y Mari Carmen Cobos, enfermera y editora de la publicación. También se puede adquirir en la sede de la asociación, ubicada en la Carretera de Ronda, 216. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

Comentarios

Comentarios Facebook

Normas de uso

Esta es la opinión de los internautas, no de Noticias de Almeria No está permitido verter comentarios contrarios a la ley o injuriantes. La dirección de email solicitada en ningún caso será utilizada con fines comerciales. Tu dirección de email no será publicada. Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios que consideremos fuera de tema.