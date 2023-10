Síganos en Telegram: Gratis e inmediato Opinión Ampliar (Foto: malasombra) Álvaro Prieto: una muerte que clama justicia y cambio Rafael M. Martos x directornoticiasdealmeriacom/8/8/26 https://www.noticiasdealmeria.com Más artículos de este autor Por martes 17 de octubre de 2023 , 07:25h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia La muerte de Álvaro Prieto, el joven de 19 años que desapareció el pasado jueves en la estación de Santa Justa y cuyo cadáver fue hallado ayer por una cámara de televisión entre dos vagones, es una tragedia que nos llena de indignación y dolor. No solo por la pérdida de una vida llena de ilusión y proyectos, sino también por las circunstancias que rodearon su desaparición y su hallazgo, que evidencian la incompetencia, la irresponsabilidad y la falta de humanidad de algunas personas e instituciones. ¿Cómo es posible que tarden cuatro días en encontrarle, cuando no salió de la estación? ¿Qué ha hecho Renfe y la Policía Nacional en este tiempo para localizarle? Es increíble que tenga que ser una cámara de televisión la que dé con él por casualidad, y luego haya que pedir disculpas por hacerlo en directo cuando quienes han de pedir perdón son el personal de Renfe y la Policía Nacional por no hacer su trabajo. ¿Qué protocolos se siguieron para buscarle? ¿Qué medidas se tomaron para revisar las cámaras de seguridad, los trenes y las vías? ¿Qué coordinación hubo entre los diferentes cuerpos y servicios implicados? ¿Qué apoyo se prestó a la familia y a los amigos del joven? Estas son algunas de las preguntas que exigimos que se respondan cuanto antes, y que se depuren las responsabilidades pertinentes. Pero no solo Renfe y la Policía Nacional tienen que dar explicaciones. También algunos medios de comunicación que han dado cancha a versiones de lo ocurrido que han resultado falsas, como que había sido apuñalado por gitanos en esa ocasión, pero son los mismos que siempre “descubren” a “menas” e inmigrantes detrás de todos los crímenes. ¿De verdad que nadie les va a poner fuera de la profesión con una buena demanda o dejando de contratarles? ¿Qué ética periodística tienen estos medios que se dedican a difundir bulos, mentiras y odio? ¿Qué respeto tienen por la memoria del joven y el dolor de sus seres queridos? Estos medios no solo hacen un flaco favor a la sociedad, sino que también contribuyen a generar un clima de violencia y xenofobia que pone en peligro la convivencia. En Almería, por ejemplo, aún podemos recordar cuando desapareció el pequeño Gabriel, y corrió por los wasaps de todos un mensaje atribuido al padre que decía que unos "moros" se lo habían llevado una "furgoneta blanca"... y ni era un mensaje del padre ni, como luego desveló lo Guardia Civil, en el crimen no hubo ni furgoneta ni "moros". Otra reflexión que nos surge es cómo solucionar el problema con el que al parecer se encontró el chaval, que fue tener el billete del tren en el móvil, pero no poder enseñarlo porque no tenía batería, y también, la posibilidad de que si su billete correspondía a un tren anterior que perdió, usar el billete para el siguiente, todo lo cual es responsabilidad de Renfe, que apalea a quien pasa sin billete, al tiempo que es incapaz de dar respuesta a quien teniendo billete se encuentra con un problema como el mencionado. ¿No sería más justo y más fácil que Renfe facilitara el acceso a los viajeros con billete electrónico, aunque no puedan mostrarlo por falta de batería o por haber perdido el tren anterior? ¿No podría ser suficiente con mostrar el DNI si el billete es nominativo, o ni ganas de informar había si es que es así? ¿No sería más razonable y más humano que Renfe permitiera el cambio de billete sin coste adicional o con un coste mínimo en caso de imprevistos o retrasos? ¿No sería más lógico y más seguro que Renfe controlara mejor los accesos a las vías y los túneles para evitar accidentes como el ocurrido? Trenes abandonados en las vías con 3.000 voltios asesinos activados... demencial. Ojalá la vida de este joven sirva para dar respuestas a estas cuestiones, y para evitar que se repitan casos como el suyo. Ojalá su muerte no quede impune, ni olvidada. Ojalá su recuerdo nos inspire para construir una sociedad más justa, más solidaria y más humana. Descanse en paz, Álvaro Prieto. Es una información de noticiasdealmeria.com:.. Rafael M. Martos Editor de Noticias de Almería Periodista. Autor de "No les va a gustar", "Palomares en los papeles secretos EEUU", "Bandera de la infamia", "Más allá del cementerio azul", "Covid19: Diario del confinamiento" y la novela "Todo por la patria" 1140 artículos @ndealmeria directornoticiasdealmeriacom/8/8/26 https://www.noticiasdealmeria.com Todos los firmantes