Amate: "No habrá una papeleta de Sumar y otra de Podemos"

jueves 04 de mayo de 2023 , 05:00h

María Jesús Amate, coordinadora de Izquierda Unida en la provincia de Almería, habla sobre la coalición de cuatro partidos políticos que se presentará en las próximas elecciones municipales. También comenta sobre la importancia de llegar a acuerdos entre partidos opuestos en asuntos municipales y cómo la división es el principal problema de la izquierda. Además, justifica la ley del "solo sí es sí" como una buena ley que abarca temas que nunca antes se habían legislado.

María Jesús Amate es la coordinadora de Izquierda Unida en la provincia de Almería, y cuenta en esta entrevista cómo se presentan en las próximas elecciones municipales, además de reflexionar sobre otros asuntos polémicos.

"En la provincia de Almería hemos hecho una coalición de cuatro partidos políticos: Izquierda Unida, Podemos, Alianza Verde, etc. En todas las papeletas donde nos presentamos aparecen claramente los logos de estos partidos y, obviamente, se escribe qué partidos políticos se presentan en el municipio". La cuestión, aclara Amate, es que la ley obliga a que las coaliciones tengan un nombre, y de ahí surge "Con Andalucía", junto con todos sus integrantes.

"Este mismo acuerdo que tenemos en Almería está en muchas otras provincias, porque esos partidos que nos juntamos para las andaluzas" han decidido seguir en la misma línea, aunque en cada municipio la composición de la candidatura es distinta, en función del peso específico de cada formación en ese territorio, aclara Amate.

Aunque todo el mundo es consciente de que las elecciones municipales tienen unas claves distintas a unas generales, lo cierto es que se interpretan como un termómetro del clima político. Y ahí tiene claro que "muy posiblemente solo va a haber una papeleta, no va a haber dos papeletas, no va a haber la papeleta de Sumar y otra de Podemos. Muy posiblemente vayamos juntos, y aunque no fuera así, no nos engañemos, los municipales son distintos".

Amate insiste en que "las municipales son algo distinto, porque la cercanía, el trabajo diario y demás es muy diferente a los problemas políticos que puedan venir de fuera, y eso no tiene por qué afectar a los grupos municipales", por lo que si finalmente esa coalición estatal no se produce, no llevaría a la disolución de la firmada para las del 28M. Pone como ejemplo lo sucedido en Andalucía, cuando se rompió el grupo parlamentario, pero los partidos siguieron unidos en los ayuntamientos en los que así concurrieron.

"Cuando estás en un grupo municipal, las relaciones personales y demás influyen mucho más y yo creo que no va a haber ningún problema, va a ser lo que pase a nivel general", detalla Amate. En ese sentido, también reconoce la posibilidad de llegar a acuerdos entre partidos opuestos cuando se trata de asuntos municipales, como les sucede a ellos con el PP, pero destaca que les resulta más fácil negociar con los socialistas por ser más dados a facilitar las negociaciones y la participación.

"Obviamente, no tanto con el Partido Socialista como con el Partido Popular, tenemos diferencias, obviamente", pero "hay más cosas en común, en propuestas y formas de gestionar con el Partido Socialista que con el Partido Popular. Por eso muchas veces llegamos a acuerdos con el PSOE, pero obviamente no pensamos igual en todo". Añade que "es cierto que en lo municipal, a la hora de la gestión diaria y yo, que soy concejal en un ayuntamiento, es verdad que se llegan a acuerdos. No toda la oposición siempre que no a todo. Es está diciendo cierto que se suelen llegar a acuerdos cuando se ve que es bueno para el municipio, cuando se ve que va a actuar o cuando incluso hay por parte del que gobierna, sea del partido político que sea, una intención de que los demás participemos en la toma de decisiones. Eso también es muy importante en un ayuntamiento", afirma.

Pero la división es, para Amate, el principal problema de la izquierda, como sucedió en Almería capital, donde desapareció Izquierda Unida en favor de Podemos. La líder de Izquierda Unida recuerda que "Podemos estaba en todo lo alto, era la primera vez que se presentaba solo al Ayuntamiento de Almería. Era una marca potente a nivel nacional. Pablo Iglesias era muy visible y entonces, ciertamente, ellos van en alza y nosotros estamos un poquito estancados y fue lo que nos hizo salir del ayuntamiento. Por eso, en esta ocasión teníamos claro que no se podían volver a cometer los mismos errores, porque es cierto que la división a la izquierda siempre nos ha penalizado".

En un asunto en el que la coordinadora de IU no entra es el de aquellos candidatos que meten los partidos políticos en ciertas posiciones de las listas con la idea de que acaben en la Diputación. Se limita a calificarlo de "estrategias", también lo ve como "habitual" y apunta sin entrar en críticas que "nosotros no llegamos a esos extremos", dejando en manos de los votantes y los militantes la respuesta a esas decisiones.

Estar en el Gobierno con el PSOE beneficia a Unidas Podemos, les aunque es cierto que constantemente se está criticando, a pesar de que realmente los compañeros que tienen en el Gobierno han hecho lo que habían acordado. Insiste en que las leyes más polémicas se están llevando a cabo no conforme a como los ministros quieren, sino conforme a como la sociedad ha impuesto.

Amate justifica que el Gobierno central haga leyes que invaden competencias autonómicas, como la llamada Trans, que ya tienen Andalucía o Madrid entre otras, pero que el PSOE y Unidas Podemos han impuesto para todo el Estado, lo mismo que ocurre con otras.

Respecto a la llamada "Ley del solo sí es sí", Amate dice que acumula "muchos años de trabajo con los colectivos feministas, era lo que la gente pedía cuando salió a la calle después de la sentencia de La Manada", e insiste en que "es una muy buena ley porque abarca temas que hasta ahora nunca se habían legislado".

La dirigente se alinea entre quienes defienden que la ley estaba avalada y asegura que "lleva muchísimos informes jurídicos, muchísimos". Añade que "la ley es un tocho así, lo puedo asegurar porque lo he visto, de informes, de multitud de cosas", y que los expertos que han mirado lo legal no decían que la ley iba a tener ningún tipo de problema. Culpa a la "aplicación" de la misma de los problemas.