Montan el 2 de Mayo

jueves 04 de mayo de 2023 , 05:00h

A falta de historia autonómica propia, el Día de la Comunidad de Madrid se celebra cada año el 2 de mayo para recordar el levantamiento de los madrileños contra la ocupación francesa en 1808, que fue el inicio de la pomposamente conocida como Guerra de la Independencia Española. Aunque habría mucho que interpretar sobre aquellos hechos, su origen y sus derivaciones, lo cierto es que desde que se constituyó esta Comunidad, y se instauró esa fecha para su celebración, ha servido para reivindicar el papel de Madrid como capital y centro político, cultural y económico del Estado español, y casi centro del Universo universal.

Sin embargo, este año la celebración ha estado marcada por la polémica y el enfrentamiento entre el Gobierno central y el autonómico, que han utilizado el acto institucional como escenario de sus diferencias ideológicas y partidistas a un mes de las elecciones del 28M. La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, había cursado invitación a dos ministras del Gobierno de España, la de Defensa, Margarita Robles, y la Portavoz, Isabel Rodríguez, pero ésta última declinó en favor de Felix Bolaños, de Presidencia. Ayuso rechazó esa sustitución y amenazó con no dejarle entrar, como finalmente hizo.

La pregunta es por qué excluir a un miembro del Gobierno de España, que es una institución del Estado, y que además tiene competencias sobre la Comunidad de Madrid, y por qué se discrimina a Bolaños, a quien otros años sí se invitó.

Pero también cabe preguntarse por qué Alberto Núñez Feijóo, que solo es senador… además de presidente del mismo partido que Ayuso, sí puede estar en la tribuna, y el ministro Bolaños no.

Lo protocolario, cuando se tiene sentido de Estado, y cuando no se busca la confrontación, es invitar a las instituciones, que están por encima de las personas. Lo correcto es invitar al Gobierno, y que éste mande a quien vea oportuno, y si además se quiere invitar a alguien a título personal, estupendo. Imaginen que cuando se celebra el 6 de Diciembre, el Jefe del Estado, Felipe VI, invita a unos miembros del Gobierno de Pedro Sánchez y a otros no, o invita a unos partidos y a otros no.

Animo a los hooligans de Ayuso a que imaginen la situación contraria, a que un tal Joaquín Legina invitase a Felipe González, pero no la líder de la oposición, José María Aznar, o a que el presidente de Aragón, Javier Lambán, invitase a un ministro de Mariano Rajoy, y si éste declina la invitación, rechazara que fuese sustituido por otro… ¿qué estarían ladrando?

El Día de la Comunidad de Madrid debería ser una jornada de unidad y de reconocimiento a la historia y a la identidad madrileñas, no una oportunidad para hacer propaganda política y para atacar al adversario. Lo institucional no puede verse empañado por lo personal, ni por los intereses partidistas. Las instituciones son de todos los ciudadanos, no de quienes gobiernan.

Ayuso tiene la suerte, la enorme suerte, de encontrar en el Gobierno socialista de Sánchez la respuesta a sus intereses, que no son otros que la de generar conflictos que la pongan a ella como protagonista, porque ni los madrileños saben a día de hoy quienes recibieron las medallas de la Comunidad, pero del lío Ayuso-Bolaños, seguro que se han enterado. Y no cabe la menor duda de que le está saliendo tremendamente bien.