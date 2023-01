Síganos en Telegram: Gratis e inmediato Capital Ampliar AMAYA prepara el entorno de la ermita de Torregarcía martes 03 de enero de 2023 , 15:14h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Fernández-Pacheco pone en valor el trabajo de los operarios de AMAYA en la conservación del territorio

El consejero de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul, Ramón Fernández- Pacheco, ha visitado la playa de Torregarcía en Almería, donde ha agradecido el trabajo de los operarios de la Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía (AMAYA) que limpian todo este entorno natural de cara a la próxima romería de la Virgen del Mar (la primera que se celebra en toda España este 2023) que reunirá a miles de devotos el próximo domingo 8 en toda esa zona, puerta del Parque Natural Cabo de Gata. AMAYA, ha dicho el consejero, “es uno de los principales instrumentos con los que cuenta la consejería de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul para mantener los espacios naturales de Andalucía” y son constantes las tareas de conservación y limpieza tanto en los propios entornos naturales como en los espacios de uso público que en ellos se enmarcan”. Sólo en la provincia de Almería, son más de cincuenta los equipamientos de uso público en atención no personalizada que mantienen los operarios de AMAYA a lo largo del año, entre senderos, áreas recreativas, miradores y observatorios. Además, se ocupa este personal del mantenimiento de los centros de defensa forestal de la provincia (CEDEFO) y de la correcta señalización de espacios naturales protegidos. Tal y como ha apuntado Fernández-Pacheco, AMAYA es una entidad “esencial” en la conservación y puesta en valor de la biodiversidad y geodiversidad en la provincia de Almería, donde, al igual que en el resto de la Comunidad Autónoma, trabajan en la preservación y protección del territorio, además de en la potenciación de la economía verde. Romería a Torregarcía el domingo En el caso de Torregarcía, las tareas de limpieza que se están desarrollando esos días en la playa almeriense se enmarcan en lo extraordinario del próximo domingo 8 de enero, cuando miles de almerienses se darán cita en la ermita de la playa en el marco de la romería de la Virgen del Mar, patrona de Almería, a Torregarcía. Y es que la colaboración de la Junta de Andalucía con todos los ayuntamientos y con el Ayuntamiento de Almería en particular, ha señalado el consejero, “viene siendo una constante para, entre todos juntos, ser capaces de prestar el mejor de los servicios y que la gente cuando vaya a los diferentes entornos naturales, sólo se preocupe de disfrutar y de pasarlo bien”. El domingo próximo, además, se darán cita en el punto en el que en 1502 se halló la imagen de la patrona de Almería para rendir culto a la Virgen del Mar.

Y si el consejero ha agradecido el trabajo de los operarios de AMAYA, ha aprovechado la visita para hacer un llamamiento a la ciudadanía de cara a que contribuya al mantenimiento preventivo de espacios naturales. “Si hablamos de revolución verde y aspiramos a que Andalucía sea referente en cuidado, mantenimiento y conservación de la naturaleza, todos hemos de involucrarnos con su protección y cuidado”, ha concluido. Es una información de noticiasdealmeria.com:.. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 ) Noticias relacionadas El PSOE pide a Fernández Pacheco que solicite "servicio público" para los vuelos a Barcelona y Madrid

Comentarios

Normas de uso

Esta es la opinión de los internautas, no de Noticias de Almeria No está permitido verter comentarios contrarios a la ley o injuriantes. La dirección de email solicitada en ningún caso será utilizada con fines comerciales. Tu dirección de email no será publicada. Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios que consideremos fuera de tema.