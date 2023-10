Síganos en Telegram: Gratis e inmediato Almería Ampliar Analizan la respuesta a la situación sociosanitaria de Almería lunes 09 de octubre de 2023 , 17:19h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia El órgano fijará las prioridades para atender a la población que necesita atención sanitaria y apoyo en las actividades vitales básicas Las delegaciones territoriales de Salud y Consumo e Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, han constituido la Comisión de Coordinación Sociosanitaria en la provincia de Almería. De esta forma, se garantiza la articulación de la necesaria colaboración entre el Sistema Sanitario Público y el Sistema Público de Servicios Sociales, con el objetivo de establecer las normas y fijar las prioridades de las actuaciones a desarrollar en el marco de la Estrategia Andaluza para la Coordinación Sociosanitaria. Al acto de constitución ha asistido la delegada del Gobierno, Aránzazu Martín junto a los delegados territoriales Juan de la Cruz Belmonte y Francisco Bellido, así como los miembros que integran el órgano. La Comisión está integrada por órganos colegiados de carácter interdepartamental y de control que actuará bajo la dependencia jerárquica de la Comisión Autonómica. Su finalidad es, en general, dar cumplimiento en el ámbito provincial, municipal y supramunicipal, a los acuerdos alcanzados en la Comisión Autonómica. Está compuesta por parte de los servicios sanitarios: por el delegado territorial de Salud y Consumo, Juan de la Cruz Belmonte, la persona titular de la Secretaria General de la Delegación Territorial o Provincial competente en materia de salud, la persona titular de la Dirección de Cuidados de Enfermería del Distrito de Atención Primaria o Área de Gestión Sanitaria de mayor número de habitantes de la provincia, titular de la Dirección de la Inspección Provincial de Servicios Sanitarios, una persona con titulación de Trabajo Social con funciones de coordinación de ámbito provincial, una persona responsable de una de las unidades de residencias del Servicio Andaluz de Salud (SAS) de la provincia. Por parte de los servicios sociales: el delegado territorial de servicios sociales, Francisco González Bellido, la persona titular de la Secretaria General de la Delegación Territorial o Provincial competente en materia de servicios sociales, titular de la Coordinación de la Inspección de Servicios Sociales de la provincia, una persona en representación del área competente en materia de servicios sociales de la Diputación Provincial, una persona que ejerza la dirección de un Centro de Servicios Sociales Comunitarios en un municipio mayor de 20.000 habitantes y la persona titular de la jefatura de servicio competente en materia de dependencia. La creación de esta comisión responde a la necesidad de articular la coordinación entre ambos sistemas a través de un órgano colegiado para atender al importante número de personas que, por sus circunstancias, requieren simultáneamente de atención sanitaria y, a la vez, apoyo a la realización de las actividades básicas de la vida diaria, de acompañamiento y cobertura de las necesidades individuales que no están siendo adecuadamente atendidas, con el fin de mejorar su bienestar. La coordinación sociosanitaria es intrínsecamente compleja al afectar a dos sistemas públicos de servicios, el sanitario y el social, con distintos niveles asistenciales, a ámbitos competenciales de la Administración autonómica y local, así como a distintos prestadores de servicios, públicos y privados, con la relevancia del llamado Tercer Sector. Ante la urgente necesidad de formalizar la coordinación entre los servicios sanitarios y sociales que la intervención ante la pandemia de la COVID-19 exigía, mediante Acuerdo de 1 de diciembre de 2020, el Consejo de Gobierno tomó conocimiento de la composición, funciones y constitución de las Comisiones Autonómica y Provinciales para la coordinación en materia sociosanitaria de Andalucía. La Comisión Autonómica para la Coordinación Sociosanitaria se constituyó el 30 de mayo. Se han constituido ya las Comisiones Provinciales de Sevilla, Málaga, Huelva y Córdoba. Las mismas se constituyeron con el objeto de coordinar, planificar, hacer seguimiento y evaluar las actividades relacionadas con la materia sociosanitaria en la comunidad autónoma y en cada una de las provincias. Por acuerdo del Consejo de Gobierno de 23 de marzo de 2021 se aprobó la formulación de la Estrategia Andaluza para la Coordinación Sociosanitaria se dio un paso más para disponer de la misma. Estas Comisiones han sido reguladas por el Decreto 542/2022, de 8 de noviembre, por el que se crean y regulan la Comisión Autonómica y las Comisiones Provinciales para la Coordinación Sociosanitaria de Andalucía. La estrategia Andaluza para la Coordinación Sociosanitaria, además de perseguir mejorar la salud y el bienestar de las personas, pretende optimizar los recursos públicos, garantizar la continuidad de los cuidados y articular la interoperabilidad de los sistemas de información.

