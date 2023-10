Síganos en Telegram: Gratis e inmediato Opinión Ampliar (Foto: malasombra) Criminal bajada de impuestos municipales Rafael M. Martos x directornoticiasdealmeriacom/8/8/26 https://www.noticiasdealmeria.com Más artículos de este autor Por martes 10 de octubre de 2023 , 08:00h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia El pasado lunes se celebró el pleno del Ayuntamiento de Almería, en el que se debatió la propuesta del equipo de gobierno del PP de rebajar el impuesto de la plusvalía del tipo máximo que teníamos, 30, a 27. La medida fue aprobada con los votos a favor del PP y Vox, y la abstención del PSOE. El único voto en contra fue el de Podemos, que no quiso explicar los motivos de su oposición, como también fue el único que se opuso a que el Ayuntamiento pida al Gobierno central que reactive los viajes del IMSERSO... sin duda sus votantes mayores le aplaudirán. Ojo, también en contra de una simplificación en el texto Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica para acotar la bonificación del 75% en función de su sostenibilidad ambiental. El concejal de Podemos, Alejandro Lorenzo, que forma un grupo municipal de uno solo, se limitó a escribir un tuit en la red social X diciendo que se había opuesto a que el ayuntamiento "perpetre una bajada de impuestos". No sabemos si se trata de un error tipográfico o de una confusión conceptual, pero lo cierto es que el término "perpetrar" significa cometer un delito o una acción reprobable. ¿Acaso considera el edil de Podemos que rebajar los impuestos es un crimen? ¿O es que le parece mal que los ciudadanos paguen menos por vender sus propiedades? Habría sido muy interesante saber los motivos de algo tan polémico, sobre todo porque, como ya recogió un reportaje de noticiasdealmeria.com, la bajada de impuestos como el IVA y otros por el Gobierno central ha acabado incrementando la recaudación para el Estado. Pero al margen de eso, ha sido curioso observar que Vox y el PSOE han hablado de la "voracidad fiscal" del gobierno municipal. Lo de Vox tiene sentido porque siempre han reclamado bajar impuestos en todos sitios, pero lo del PSOE no se entiende, puesto que cuando se trata de administraciones que ellos gobiernan les parece mal porque no se pueden financiar los servicios públicos, y cuando la rebaja la hace el PP, dicen lo mismo, pero esta vez no. En cualquier caso, la argumentación de Juan Francisco Rojas (Vox) y de Carmen Aguilar (PSOE) ha sido coherente en que el Ayuntamiento tiene potestad para cobrar cero euros por la plusvalía, pero decidió hace un año cobrar el tipo máximo a pesar de la crisis, y ahora decide bajar solo tres puntos. Menos da una piedra, pero ¿imaginan qué sería con Podemos? Claro, igual el concejal quiere más impuestos para que el ayuntamiento ponga una plantilla de psicólogos al servicio de los almerienses como solicitaba en una moción, que para eso está el ayuntamiento y para eso los impuestos que se le pagan, porque seguramente no tiene nada más en qué invertirlos. Nos quedamos sin saber por qué a Podemos le parece mal esa tímida rebaja de impuestos municipales, por qué le parece criminal, porque sin conocer sus argumentos difícilmente se puede coincidir o discrepar. Es una información de noticiasdealmeria.com:.. Rafael M. Martos Editor de Noticias de Almería Periodista. Autor de "No les va a gustar", "Palomares en los papeles secretos EEUU", "Bandera de la infamia", "Más allá del cementerio azul", "Covid19: Diario del confinamiento" y la novela "Todo por la patria" 1131 artículos @ndealmeria directornoticiasdealmeriacom/8/8/26 https://www.noticiasdealmeria.com Todos los firmantes