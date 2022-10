Es una información de noticiasdealmeria.com ANDALUCÍA Andaluces Levantaos exige que el 4D mantenga su esencia histórica facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia noticiasdealmeria.com La formación liderada por Modesto González, Andaluces Levantaos, considera el anuncio del presidente de la Junta de Andalucía un paso más en la consolidación institucional de los símbolos de nuestra tierra, pero, al mismo tiempo, advierte de que esa consolidación no se puede hacer alterando el significado real de los mismos, por lo que anunció que no se va a permitir ninguna manipulación partidista o electoralista de una fecha tan importante para nuestra tierra ‘Andaluces Levantaos’ ha acogido con satisfacción el anuncio del presidente de la Junta de Andalucía por el cual se compromete a institucionalizar y darle carácter “oficial” a la jornada del 4 de diciembre. “Institucionalizar y respaldar desde las instituciones andaluzas la fecha más importante del sentir andalucista es positivo pero precisamente por esa misma importancia debemos velar porque se mantenga el carácter reivindicativo de esa jornada sin que sufra un adelgazamiento, una banalización, una alteración en su esencia o una manipulación electoralista”, explica el líder de Andaluces Levantaos. ‘Andaluces Levantaos’ quiere dejar bien claro que el 4D es el Día de la Nacionalidad Andaluza y si el carácter que se le va a imprimir desde la Junta al Día de la Bandera no respeta ese sentir, esta formación mostrará su rechazo y se posicionará frontalmente en contra de la misma. "En Andaluces Levantaos entendemos que solo desde un partido de exclusiva obediencia andaluza, podrá construirse un verdadero poder andaluz, pero como no podría ser de otra forma apoyaremos cualquier medida que permita avanzar en la construcción de ese Poder Andaluz, por muy lejos que podamos estar de las posiciones de los que las propongan", argumentó el líder andalucista. Hoy el 4D tiene más sentido que nunca, cuando hay un porcentaje de pobreza tremendo en los niños andaluces, cuando el paro no baja en números reales, cuando el personal sanitario emigra y los jóvenes no tienen acceso al mercado de trabajo y cuando nuestro tejido económico no termina de tener el protagonismo que merece. Desde ‘Andaluces Levantaos’ reclamamos y aplaudimos el legado de la segunda generación del andalucismo encabezada por Alejandro Rojas Marcos, entre otros muchos andalucistas, que con la herramienta política del Partido Andalucista alcanzaron cotas de poder y contribuyeron a la toma de conciencia política de los andaluces y a reivindicar nuestros valores, nuestra historia y nuestro futuro. Por respeto a todos los andaluces y andaluzas que salieron aquel diciembre de 1977 a la calle, en memoria de la sangre derramada, y en consideración a todos los andalucistas que durante 45 años han celebrado aquella fecha siempre visibilizando lo que llevaban guardado en lo más profundo de su corazón, ‘Andaluces Levantaos’ se siente en la obligación de realizar esta advertencia al presidente de la Junta. “Si logramos institucionalizar el 4D y darle el carácter que siempre debió tener, Andalucía gana, y desde aquí le agradecemos a Juan Manuel Moreno que haya recogido el guante que le lanzó el andalucismo en el día de ayer y actúe con la valentía de hacer justicia a la historia de Andalucía y de todos los andaluces y andaluzas”. “Sin duda es un buen paso para seguir construyendo Andalucía pero no podemos caer en la autocomplacencia. Andalucía necesita más, esto no es suficiente. El corazón del nacionalismo andaluz late al compás que marca el 4D y no vamos a permitir que se desvirtúe nuestro legado. Si el 28F es el día del Estatuto, el 4D es el día en el que Andalucía debe reconocerse a sí misma como pueblo”, finaliza Modesto González. noticiasdealmeria.com:.. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 ) Noticias relacionadas El Gobierno PSOE-PODEMOS deja fuera a Andalucía de las ayudas a la alta velocidad

Comentarios

Normas de uso

Esta es la opinión de los internautas, no de Noticias de Almeria No está permitido verter comentarios contrarios a la ley o injuriantes. La dirección de email solicitada en ningún caso será utilizada con fines comerciales. Tu dirección de email no será publicada. Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios que consideremos fuera de tema.