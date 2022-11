Síganos en Telegram: Gratis e inmediato OTRAS NOTICIAS Hacer glamping en Almería Escucha la noticia Si te gusta viajar a tu aire, si no lo tuyo no son los hoteles en medio de la gran ciudad, pero eso sí, te gusta disfrutar de ciertos lujos, lo tuyo es el glamping. ¿Pero que es el glamping? Bueno, pues podríamos bromear con que la misma palabra lo dice: glam, y ping… hacer camping o acampada, pero en plan glam, en plan glamuroso, o sea, bien, como en un buen hotel, pero una tienda de campaña que parece más una suite que otra cosa, como pasa con las de Outstanding, que son las perfectas para esta actividad, sobre todo la modalidad de tienda campaña safari. Sí, te vamos a contar dónde puedes hacer glamping en Almería, pero antes queremos que conozcas un poco más qué puedes esperar de ellos, por si nunca lo has probado y conseguimos que te animes. Los glampings en realidad son muy variados, y también hay dónde elegir según el gusto de cada cual, pero la clave, lo realmente importante, es que son lugares en los que puedas instalarte y sentirte no ya como en casa, sino como en hotel en casi todos los sentidos. No decimos todos, porque si quieres sentirte como en tu casa o como en un hotel, no estarías leyendo esto. Si te has dado cuenta de que lo tuyo es el turismo en libertad que proponemos, tienes que saber que no es preciso que vayas corriendo a comprarte una tienda de glamping porque hay lugares con propietarios muy competentes que son quienes las adquieren, y las instalan, y oye, que ni montarlas tú ni nada. Como se decía antiguamente con las casas, están “para entrar a vivir”. Zonas más populares de Almería Almería es la provincia andaluza con más espacio natural protegido, y eso es una bendición para glamping, por eso entre los mejores de toda España aparecen algunos ubicados en ella. Vamos a sugerirte dos, uno es Cuevas del Mar, que puedes encontrar en las inmediaciones de la pedanía de Palomares y muy cerca de Vera, que como sabes es un paraíso para los aficionados al naturismo, y el otro es el de Los Escullos, en Cabo de Gata. El primero está un poco más alejado de la playa, pero son solo 6 kilómetros, así que hasta puedes ir andando, pero también puedes tener ese dato como algo positivo, porque no estás tan en primera línea y puedes disfrutar de tu tiempo de un modo más variado. El otro está casi a pie de playa, y sinceramente, el paisaje es espectacular, y ahí sí que irás andando hasta meter los pies en el agua cristalina de este territorio casi virgen. Pero lo que queremos proponerte es que pruebes el glamping, porque no nos cabe la menor duda de que repetirás. ¿Te imaginas ir de acampada pero no tener que instalar una tienda, o varias para toda la familia o los amigos? ¿Te imaginas llegar y que esté instalada una de las tiendas de revista de tiendaoutstanding.es? ¿Te imaginas las atenciones de un hotel de primera categoría, pero con la tranquilidad que da estar en un camping? ¿Pero te imaginas un camping sin los inconvenientes de camping y con todas sus ventajas? Pues eso es el glamping. Recomendable. Es una información de noticiasdealmeria.com:.. Valora esta noticia 0 ( 0 votos)