Andalucía adelanta la segunda dosis de AstraZeneca a 10 semanas

miércoles 16 de junio de 2021 , 16:48h

Las personas que ya tenían asignada cita para completar la pauta de vacunación recibirán un SMS o llamada para cambiarla





Andalucía ha decidido adelantar la segunda dosis de AstraZeneca a 10 semanas tras el primer pinchazo, tanto en personas con más como con menos de 60 años. Las personas que ya tenían asignada cita para completar la pauta de vacunación recibirán un SMS o llamada para cambiarla, comenzándose el cambio de citas por las personas que tienen más de 60 años y continuando con los de menor edad.



La Consejería de Salud y Familias ha tomado esta decisión debido a la expansión incontrolada de la variante delta de Covid-19 en Reino Unido, que ya produce transmisión comunitaria en otras autonomías.



Por otro lado, Andalucía continúa bajando esta semana de forma progresiva el corte de vacunación contra el coronavirus a los menores de 40 años con la apertura de agendas para autocitas a los nacidos en 1981 y 1982 (ayer); 1983 y 1984 (mañana) y 1985 (viernes). Si bien, desde Salud y Familias se quiere recordar que estas citas están supeditadas a la disponibilidad de dosis y a la programación realizada por los propios distritos y áreas sanitarias, que también están llamando o citando mediante sms a la población pendiente de vacunar. La apertura de agendas por tramos de edad es una forma de agilización del proceso de vacunación que está demostrando dar buenos resultados, por lo que se pide paciencia y comprensión a la población de estas edades.



La petición de cita para la primera dosis de la vacuna contra el Covid-19 puede hacerse directamente en la web del Servicio Andaluz de Salud (SAS) mediante ClicSalud+ (http://lajunta.es/365xz), a través de la aplicación móvil y el teléfono de Salud Responde (955 54 50 60) y también en su centro de salud, preferiblemente por teléfono.



En cuanto a la cita para la administración de la segunda dosis, no podrá solicitarse por estas vías y se facilitará en la mayoría de los casos en el momento de la vacunación o será comunicada con posterioridad por su centro sanitario.



Esta semana, Andalucía recibe 577.820 dosis: 428.220 de Pfizer, 55.000 de Moderna, 71.400 de AstraZeneca y de Janssen 23.200 dosis.



Además, todas las personas mayores de 55 años que no hayan sido citados por no tener actualizados los datos en la base de datos del SAS o por otro tipo de incidencia tienen la opción de ponerse en contacto con el SAS para obtener una cita para la vacunación a través de los números de teléfono habilitados para tal fin. Estas líneas se atienden desde cada centro y se han reforzado de forma específica. Estos teléfonos se encuentran publicados en la web del SAS (http://lajunta.es/30q8u), donde hay un apartado específico sobre citación y vacunación COVID-19 con información actualizada (http://lajunta.es/341ek).