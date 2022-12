Síganos en Telegram: Gratis e inmediato ANDALUCÍA Andalucía realiza cerca de 338.000 teleconsultas entre Atención Primaria y hospitalaria facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Salud y Consumo potencia esta modalidad de atención médica, con un tiempo de respuesta entre 20 y 70 horas, y trabaja para la incorporación progresiva de nuevas especialidades Andalucía continúa potenciando la atención médica mediante teleconsulta. Desde enero a septiembre se han realizado 337.974 teleconsultas entre profesionales de Atención Primaria y hospitalaria con el objetivo de acortar los tiempos de espera del paciente y evitarles desplazamientos, ya que los profesionales estudian el historial del paciente y revisan sus pruebas sin necesidad de que éste tenga que acudir presencialmente a su centro sanitario. Son 30 especialidades que llevan a cabo estas consultas: Alergología, Anestesiología y Reanimación, Angiología y Cirugía Vascular, Aparato Digestivo, Cardiología, Cirugía Cardiovascular, Cirugía General, Cirugía Oral y Maxilofacial, Cirugía Ortopédica y Traumatología, Cirugía Pediátrica, Cirugía Plástica E. y Reparadora, Cirugía Torácica, Dermatología MQ y Venereología, Endocrinología y Nutrición, Ginecología, Hematología y Hemoterapia, Medicina Física y Rehabilitación, Medicina Interna, Nefrología, Neumología, Neurocirugía, Neurología, Obstetricia, Oftalmología, Oncología Médica, Otorrinolaringología, Pediatría, Psiquiatría, Reumatología y Urología. Además, se está trabajando en la incorporación progresiva de nuevas especialidades a esta modalidad de telemedicina. Hasta el momento se han recogido casi un centenar de motivos diferentes de las distintas especialidades susceptibles de ser consultados, que son atendidos con mayor celeridad gracias a la coordinación entre profesionales de Atención Primaria y hospitalaria. Entre las ventajas de este modelo de teleconsulta entre el médico de familia y el de atención hospitalaria destacan la mejora de la comunicación entre ambos especialistas; la disminución del tiempo de espera del paciente para ser atendido o la mejora de la accesibilidad a la atención hospitalaria, adecuándola a la necesidad clínica del paciente. El tiempo medio de respuesta desde que el médico de cabecera envía la teleconsulta al médico hospitalario hasta que éste último atiende la consulta y redacta el informe se cifra entre 20 y 70 horas. Plataforma para teleconsultas La prestación de este servicio es posible gracias a una plataforma de telemedicina desarrollada por el Servicio Andaluz de Salud (SAS) para la gestión de teleconsultas entre profesionales de Atención Primaria (AP) y hospitalaria, e incluso entre especialidades dentro del ámbito hospitalario. Este sistema es accesible de forma rápida y segura dentro de la red corporativa Servicio Sanitario Público de Andalucía, que comunica vía web al médico desde la consulta en el Centro de Salud con el especialista que trabaja en el hospital. La aplicación ofrece una interfaz adaptada a las necesidades concretas de los diferentes perfiles de usuario, permitiendo el uso de la aplicación a facultativos, personal de enfermería y directores de centros de Atención Primaria, así como por administrativos, enfermería, facultativos y directores de las unidades hospitalarias. El sistema forma parte del conjunto de aplicaciones corporativas del SAS (Diraya) por lo que se encuentra conectado con la gestión de cualquier prueba que sea necesaria durante la teleconsulta como las imágenes diagnósticas, pruebas analíticas, etc. Motivos de consulta Los motivos de teleconsulta pueden ser muy variados desde una urticaria aguda relacionada con la ingesta de alimentos, en el caso de Alergología, hasta el manejo farmacológico frente a una cardiopatía crónica o el cribado de antecedentes familiares, en Cardiología, pasando por solicitudes de colonoscopia o gastrocospia en el caso de la especialidad de Aparato Digestivo. En Dermatología, por ejemplo, cuando el médico de familia o pediatra sospecha de la presencia de alguna anomalía en la piel, se toma una imagen que es enviada de forma telemática al hospital de referencia para que sea revisada por los facultativos especialistas. Para hacer posible la implantación de este programa en los centros de Atención Primaria, la Consejería de Salud y Consumo ha dotado a los centros de una cámara con dermatoscopio, un aparato que incrementa la capacidad de resolución de las imágenes, y los equipos informáticos necesarios. Además, se ha ofrecido formación específica a los profesionales de Atención Primaria. Es una información de noticiasdealmeria.com:.. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

Comentarios

Normas de uso

Esta es la opinión de los internautas, no de Noticias de Almeria No está permitido verter comentarios contrarios a la ley o injuriantes. La dirección de email solicitada en ningún caso será utilizada con fines comerciales. Tu dirección de email no será publicada. Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios que consideremos fuera de tema.