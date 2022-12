Síganos en Telegram: Gratis e inmediato Provincia Empleados de Cajamar donan 4.000 euros a Cruz Roja para alimentos y productos de primera necesidad miércoles 07 de diciembre de 2022 , 13:27h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Cruz Roja ha recibido hoy 4.000 euros de empleados de Cajamar que han participado en en la campaña social ‘Kilómetros de necesidad’, y que han decidido donar el importe recaudado este año a la compra de alimentos y productos de primera necesidad para familias necesitadas. En el acto de entrega han participado el director de Negocio de Cajamar en Almería, Antonio Rubio, y el presidente provincial de Cruz Roja en Almería, Antonio Alastrué. Este colectivo de empleados solidarios de Cajamar ha recorrido 1.333 km en carreras celebradas a lo largo de este año, en las que cada kilómetro se convierte en 3 euros de donación para su entrega a Cruz Roja. Es una información de noticiasdealmeria.com:.. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

Comentarios

Normas de uso

Esta es la opinión de los internautas, no de Noticias de Almeria No está permitido verter comentarios contrarios a la ley o injuriantes. La dirección de email solicitada en ningún caso será utilizada con fines comerciales. Tu dirección de email no será publicada. Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios que consideremos fuera de tema.