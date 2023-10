Síganos en Telegram: Gratis e inmediato Economía Ampliar Andalucía TRADE organiza un encuentro con instituciones de El Salvador martes 10 de octubre de 2023 , 13:07h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia País que invertirá en obra pública 644 millones de euros en 2023 Andalucía TRADE ha reunido a siete empresas de Málaga y Sevilla del sector de la construcción, la promoción y la ingeniería; y al Consulado del Salvador en Sevilla, en un networking de alto nivel con el Ministerio de Obras Públicas del país centroamericano y agentes del Banco Centroamericano de Integración Económica. Esta acción comercial internacional se produce en un momento en el que el gobierno salvadoreño ha iniciado inversiones en obra pública por valor de 644 millones de euros durante este año 2023, por lo que se abren oportunidades de negocio para las empresas andaluzas. El encuentro, que ha tenido lugar, los días 4 y 5 de octubre, en Sevilla y Cádiz, ha incluido la visita a la sede de la Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras (APBA), y han participado importantes compañías de construcción, ingeniería y consultoría andaluzas, que han tenido la oportunidad de demostrar su know how en logística, construcción, promoción y consultoría. Se trata de las sevillanas Gaesco, GTA, Track Global Solutions y Azvi; y las malagueñas RIH y Aninver. Según los datos de Andalucia TRADE, si bien El Salvador es uno de los países con menos extensión de territorio de América Central que cuenta con 6,5 millones de habitantes; cuenta con una economía que está experimentando un crecimiento tanto en el gasto por ciudadanos, como en el PIB. Según el Banco Mundial, la economía de El Salvador crecerá un 2,3% en 2024; mientras el Banco Central de Reserva del país pronostica un crecimiento del 2,6% del PIB nacional al cierre de 2023. Por otra parte, los sectores con mayor proyección de negocio para las empresas andaluzas en El Salvador son el transporte y el almacenamiento, y las industrias manufactureras. En concreto, entre los proyectos que el gobierno salvadoreño pretende acometer con su inversión en infraestructuras están la ampliación del aeropuerto internacional, para que alcance una capacidad de hasta 5 millones de pasajeros al año, o el desarrollo del aeropuerto del Pacífico, que ahora mismo se encuentra en fase de determinación del modelo de gestión. Asimismo, representantes del Banco Centroamericano de Integración Económica, una entidad dedicada a favorecer el crecimiento mediante inversiones, programas y proyectos para atender el desarrollo de la región centroamericana, han viajado hasta Sevilla y Cádiz, para celebrar el networking con las firmas andaluzas: En concreto se ha contado con Manuel Ogando, el gerente en el BCIE de República Dominicana; Raúl Castaneda, su homólogo en El Salvador; así como con el representante en España y Europa, Mauricio Chacón. Por parte del Gobierno salvadoreño han acudido el viceministro de Transporte de El Salvador, Nelson Reyes; el director de Planificación de Obra Pública de El Salvador, René Nuñez; y desde el Ministerio de Obras Públicas, asistieron el gerente general de la Gestión Corporativa, Daniel Avendaño; y el director ejecutivo, Pedro Álvarez. Visita a APBA, ‘hub’ logístico de primer orden mundial El intercambio de sinergias de negocio comenzó el 4 de octubre con un networking en Sevilla entre las empresas andaluzas y los agentes internacionales invitados. Al día siguiente ambas delegaciones se desplazaron hasta la Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras, donde fueron recibidos por su presidente, Gerardo Landaluce, tan solo un día después de recoger el Premio Alas a la ‘Trayectoria Internacional’, en la modalidad de entidad de apoyo al comercio exterior. La Autoridad Portuaria, a través de los puertos de Algeciras y Tarifa, es uno de los puentes marítimos más importantes de Europa, y uno de los principales centros de distribución del comercio internacional, que actúa como agente multiplicador de las estrategias empresariales a nivel internacional que une los flujos internacionales entre Europa y América. Durante la visita, ambas delegaciones conocieron en profundidad el método de trabajo del puerto algecireño, un ‘hub’ logístico de primer orden mundial que actúa como epicentro de las relaciones comerciales internacionales, permitiendo establecer sinergias por todo el mundo. Está configurado como punto estratégico de navegación norte-sur y este-oeste y aglutina un tráfico marítimo que supera los 115.000 buques al año. Asimismo, hubo ocasión de visitar, en particular, la Torre de Control (CCS) y las dos Terminales de Contenedores: TTI Algeciras y APM. La organización de esta acción por parte de Andalucía TRADE será cofinanciada con fondos procedentes de la Unión Europea a través del P.O. FEDER de Andalucía 2014-2020, dotado con una contribución comunitaria del 80%, o cualquier otro Programa Europeo susceptible de cofinanciar esta acción. Grandes inversiones en infraestructuras El Salvador es un destino de oportunidad para las firmas andaluzas donde el BCEI ha invertido desde 2021 un total de 1.087 millones de euros para financiar proyectos de mejoras de infraestructuras viales, seguridad ciudadana, turismo, y otros sectores, a objeto de reactivar la economía del país. Se trata de unos proyectos de desarrollo local que las firmas andaluzas participantes en la convocatoria han podido conocer gracias a los agentes internacionales procedentes del gobierno salvadoreño, y a los representantes del banco de la región. En ese sentido, cabe destacar que el interés por Andalucía por parte de los agentes internacionales se debe a que la comunidad goza una posición geoestratégica excepcional desde un enfoque global, dado que actúa como el contexto de los grandes flujos marítimos mundiales y canaliza la mayor parte del comercio mundial en el Estrecho de Gibraltar, la segunda ruta más concurrida del comercio marítimo de todo el mundo que conecta Andalucía con los cinco continentes. Asimismo, las empresas andaluzas tienen un amplio conocimiento en el desarrollo de infraestructuras que ha demostrado su propio territorio en las últimas décadas, por lo que resultan de gran interés para los planes de crecimiento de El Salvador.

