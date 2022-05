Ángeles Férriz llama a votar el 19 de junio para decirle no al destrozo de la sanidad pública

sábado 28 de mayo de 2022 , 17:59h

La vicesecretaria general del PSOE andaluz y candidata al Parlamento de Andalucía, Ángeles Férriz, ha llamado hoy a los ciudadanos y ciudadanas andaluces a votar el próximo 19 de junio para decirle no al “destrozo” de la sanidad pública que ha realizado el Gobierno de Moreno Bonilla en los últimos tres años y medio y al colapso de la atención a la dependencia, con esperas que superan los dos años. “Al final, es una cuestión de decidir entre una coalición de derecha y extrema derecha que destruye los servicios públicos porque quiere hacer negocio con ellos, lo cual perjudica a la mayoría de la población, o apostar por el PSOE, que defiende los servicios públicos con uñas y dientes”, ha asegurado en el municipio almeriense de Vera.

Tras condenar de manera rotunda el asesinato machista que se produjo este viernes en Tíjola y mostrar su “indignación” por que sigan existiendo formaciones políticas que nieguen la violencia de género, la candidata socialista ha enumerado algunas de las “razones por las que hay que echar a Moreno Bonilla de la Junta de Andalucía”.

“Hay que tener la cara más dura que el mármol de Macael para decir que se ha invertido en sanidad más que en la etapa anterior, como si los ciudadanos y ciudadanas de toda Andalucía, como si los vecinos y las vecinas de Vera no hubiesen sufrido en sus carnes lo que hemos padecido todos con la sanidad pública”, ha dicho. “Como si la gente no hubiera tardado 10 y 15 días en conseguir una cita, que a veces era sólo telefónica; como si no hubiera tenido que hacer cola a las puertas de los centros de salud con lluvia, con frío, como fuera, para poder ver a su médico; como si los enfermos crónicos no hubieran tenido problemas para acceder a sus medicamentos; o como si los vecinos y vecinas de Vera, que van al hospital de Huércal-Overa, no tardaran seis meses para conseguir una cita con el especialista de Cardiología o un año para conseguir cita con el Digestivo”, ha añadido.

“Hay 3.500 personas en la provincia de Almería esperando más de un año para ser operadas”, ha recordado, “por no hablar de las cosas que no medimos, porque cuántos diagnósticos que no se están produciendo podrían evitar enfermedades que pueden ir a mayor gravedad o incluso tener un desenlace trágico”, ha recordado. “Todo esto lo estamos viviendo y, por lo tanto, podemos entender eso de que han invertido mucho en sanidad, pero la pregunta es dónde y la respuesta es: en la sanidad privada”, ha advertido.

Férriz ha insistido en que esta decisión forma parte de “una hoja de ruta premeditada” que pasa por “deteriorar lo público para que unos cuantos hagan negocio con nuestra salud”. “Nadie que tenga un problema de salud puede esperar más de un año para que lo atienda un especialista, con lo cual acaba sacándose un seguro privado o, si no tiene dinero, se aguanta en su casa”, ha razonado.

La responsable del PSOE ha llamado a luchar contra esa “brecha sanitaria” que ha generado el Gobierno de Moreno Bonilla, así como contra el deterioro de la atención a la dependencia, donde la espera para acceder al sistema llega ya a los 716 días. “No se puede tardar dos años en recibir la ayuda a la dependencia, porque eso, además desemboca en cifras muy trágicas”, ha advertido, recordando que en 2020 fallecieron 11.000 andaluces esperando a entrar en el sistema de la dependencia, a los que hay que sumar los 9.000 que fallecieron en 2021.

Inversiones en Vera

Férriz ha estado acompañada en su visita a la provincia de Almería por el cabeza de lista del PSOE almeriense y secretario general provincial, Juan Antonio Lorenzo, que ha puesto de relieve el “contraste” entre las políticas progresistas que ha aplicado en Vera el PSOE y las “políticas retrógradas” del Partido Popular.

Lorenzo Cazorla ha recordado que han sido los gobiernos del PSOE los que han impulsado la construcción de la línea del AVE, “imprescindible para el desarrollo de esta tierra”, y una estación en Vera que unirá todo el Levante y el Almanzora. “Vera será un gran centro neurálgico de pasajeros, de turistas, y todo gracias a las políticas del PSOE, que empezó el AVE y que –tras el parón de ocho años del PP– lo terminará en 2026, con Pedro Sánchez a la cabeza”, ha prometido.

El responsable socialista ha añadido que también ha sido el PSOE el que traerá la energía a la comarca, con la línea eléctrica entre Baza y La Ribina, y el que va a asegurar el agua que necesita la agricultura de la comarca, gracias a la nueva desaladora de Cuevas del Almanzora.

“Nada de esto es comparable con las políticas del PP, que no ha hecho absolutamente nada por este pueblo”, ha lamentado. “Vera tiene un gran centro de salud gracias a que el PSOE lo construyó, pero todo lo demás, todas las necesidades que tiene este municipio en materia sanitaria, han sido olvidadas por el PP”, ha concluido.