Antonio Bonilla Pone En Valor Las Escuelas Como Espacio De Paz







El alcalde de Vícar, Antonio Bonilla ha puesto en valor las escuelas como espacios de paz, con motivo de la celebración, el 30 de enero, del Dia Escolar de la Paz. Una efemérides, que coincide con la conmemoración de la muerte de Mahatma Ghandi, y que persigue como objetivo el propugnar una educación permanente en y para la concordia, tolerancia, solidaridad y respeto a los derechos humanos, la no-violencia y la paz. Para Antonio Bonilla los centros educativos "constituyen una verdadera comunidad de aprendizaje que aplica estrategias para la mejora de la convivencia y la erradicación de la violencia".



Este año, en el que debido a la pandemia, la conmemoración del Día Escolar de la Paz, ha visto circunscritas sus actividades a los propios centros, desde el Ayuntamiento, en un trabajo transversal entre las áreas de Cultura y Educación, se ha querido unir el proyecto municipal de rincones con encanto con el de espacio de paz que representan las escuelas. En este sentido, cada uno de los nueve centros de Infantil y Primaria ha recibido del Ayuntamiento un banco de la Paz y la Amistad. Unos bancos sobre los que los escolares han escrito frases como 'Siéntate y se mi amigo', 'La paz comienza con una sonrisa', 'Las diferencias nos enriquecen, el respeto nos une' o 'Siéntate a mi lado, tu paz será mi descanso', y que lucirán como espacios de paz en cada centro.



Por otra parte, el Ayuntamiento, ha introducido en la red de rincones con encanto del municipio un banco con la frase de Ghandi 'No hay camino para la Paz , la Paz es el camino' con el fin de hacer partícipe de la efemérides a toda la población vicaria. El propio Antonio Bonilla ha acudido al Mirador de la Trinchera, donde ha quedado instalado este banco, convertido desde ahora también en un rincón de paz.



En cuanto a los centros educativos, se han desarrollado a lo largo de la semana diversas actividades en defensa de la no violencia y por el entendimiento entre personas de distinta procedencia y modos de pensar. Una efemérides cargada de simbolismo que este año se han visto condicionadas por la situación de emergencia sanitaria provocada por la COVID-19, pero que no ha impedido que en todos los niveles educativos se trabaje en favor de la paz y la amistad.



Como ha recordado el alcalde de Vícar, Antonio Bonilla "celebrar en Vícar esta jornada, en el que se conmemora la muerte de Mahatma Ghandi, supone unirnos a las escuelas y centros educativos de otros países, en el objetivo de propugnar una educación permanente en y para la concordia, tolerancia, solidaridad y respeto a los derechos humanos, la no-violencia y la paz". Desde el Ayuntamiento se ha procedido a hacer entrega a cada uno de los nueve centros de un banco en blanco sobre el que los escolares han escrito en azul el mensaje de paz elegido por cada uno de ellos. Frases como 'Siéntate y se mi amigo', 'La paz comienza con una sonrisa', 'Las diferencias nos enriquecen, el respeto nos une' o 'Siéntate a mi lado, tu paz será mi descanso', han sido algunas de las que se han plasmados, en esta iniciativa municipal, que se ha visto acompañada con la frase de Ghandi plasmada en el banco instalado en el mirador de La Trinchera, con el fin de hacer partícipe a toda la población de la efemérides.



Además, la celebración del Día Escolar de la Paz y la No Violencia, ha tenido en cada centro educativo su propia actividad. Así en el CEIP Profesor Tierno Galván, los escolares han elaborado y dado lectura a un manifiesto y han entonado el tema 'Imagine' de John Lennon, e interpretado una coreografía del tema de Manuel Carrasco 'Que bonito es querer'. Igualmente el alumnado de este centro ha colaborado con la ONG a favor de la infancia Save the Children con una carrera solidaria.



Por su parte en el CEIP José Saramago, el alumnado, en colaboración con sus familias, ha eleborado un mural con frases y palabras en favor de la no violencia, a modo de paraguas, que ha titulado 'La lluvia de la paz'. También han celebrado una carrera solidaria, en este caso en favor del campus de refugiados saharauis, promovido por la asociación de escritores por el Sahara Bubisher. Por último, en este centro se ha presentado el libro de la escritora María José Irigaray, 'Cinco Globos para Luna'.



En el CEIP Federico García Lorca, se han colocado mensajes de Paz en distintas dependencias, previamente habilitadas para ello y se ha trabajado en las aulas en cuentos sobre la paz. La decoración del centro con palomas de papel con frases de paz, en un gran mural y el montaje de un baile en baile, realizado con fragmentos de coreografías realizadas en las distintas aulas, han sido las actividades realizadas por el alumnado del CEIP Blas Infante. En cuanto al CEIP St.Sylvain d'Anjou, además del concurso para la decoración del banco de la Paz y la Amistad, se han llevado a cabo actividades a nivel de aula.



El alumnado del CEIP Félix Rodríguez de la Fuente, ha apostado por la realización de un mural en la pared exterior del centro, con frases o dibujos de cada escolar relacionada con la paz. Además en las aulas se han realizado una serie de retos en actividades que se prolongarán durante todo el trimestre, y entre ellas la recogida de tapones de plástico. Por su parte los mediadores escolares han procedido a colgar en el patio del centro, una serie de monigotes por la paz, y los alumnos y alumnas de cada clase han pintado a lo largo de estos días en el aula, fichas de un puzzle protagonizado por un personaje pacifista.



El CEIP Virgen de la Paz, además de realizar un graffiti en la pared donde se sitúa el banco, han realizado la coreografía de la canción 'Corazón' de Siempre Así, mientras que el alumnado de Infantil, ha participado en la elaboración de murales. Exposiciones de fotos y videos con situaciones positivas y negativas y la decoración con frades de paz, de las puertas del centro, han acaparado las actividades del CEIP La Canal, mientras que en el CEIP Nuestra Señora de la Merced, los escolares han llevado a cabo la elaboración de murales decorativos y actividades a nivel de aula.