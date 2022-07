Antonio Hernández será candidato a la alcaldía de Gérgal por IULV-CA.

lunes 25 de julio de 2022 , 15:24h

Antonio Hernández, tiene 27 años es natal de Gérgal, con tan sólo 18 años inició su carrera política en el PSOE concurrió en las listas en las pasadas elecciones municipales de 2015 y 2019. Siempre ha estado implicado en su pueblo, ha formado parte de la política y siempre ha sido bien mirado por los vecinos, gracias a los [email protected] del municipio que han sido los que le han empujado a que sé presente a las proximas elecciones municipales de mayo de 2023.

Presentará un proyecto de futuro para Gérgal, en su programa, llevará varios puntos esenciales para el futuro de Gérgal, la Guardería Municipal, el Polígono Industrial y 20 Viviendas de Protección oficial, también llevará consigo el fomento de la agricultura y la ganadería, embellecimiento del municipio y mejora de servicios y accesos al municipios y sus pedanías.

Planes de empleo para el municipio

Creará puestos de trabajo con el Polígono Industrial y sé acatará a todos los planes de empleo de la Junta de Andalucía y subvenciones. Uno de los graves problemas que está sometido Gérgal, es el futuro de los jóvenes que sé tienen que marchar del municipio por no tener oportunidades y no poder optar a un empleo, insta que: es un problema grandísimo que Gérgal acarrea durante ya muchísimos años y acusa a la gestión del PP por no poner medios para paliar este desastre.

Antonio Hernández, Cree sin duda que gobernará para Gérgal en los próximos 4 años y que le dará un salida satisfactoria al municipio, no cree que en 4 años se pueda hacer todo de golpe ya que es muy difícil, pero tiene la certeza y la esperanza que hay una salida a éste problema. Uno de sus lemas políticos que lleva consigo es; Abriremos puertas y ventanas del Ayuntamiento sin exclusiones y gobernaremos por una gran mayoría¨ así ha certificado el candidato por Gérgal.