Sucesos Dos detenidos en Huercal-Overa con 32 kilos de hachís lunes 25 de julio de 2022 , 15:19h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Los autores al detectar la presencia policial emprenden la huida por la autovía A-7 dirección Almería En una reciente actuación desarrollada en Almería, la Guardia Civil detiene a dos personas de 50 y 30 años como autores de un delito contra la salud pública al transportar el vehículo en el que viajan la cantidad de 31,8 kg de hachís. Esta actuación se enmarca en el permanente trabajo de la Guardia Civil en la lucha contra el tráfico, cultivo y/o elaboración de sustancias estupefacientes en la provincia de Almería. La actuación comienza cuando una patrulla de seguridad ciudadana durante el ejercicio de sus funciones, advierte como un vehículo que se encuentra estacionado en una estación de servicio del término municipal de Huercal-Overa (Almería) al detectar su presencia emprenden huida por la autovía A-7 dirección Almería. La patrulla de la Guardia Civil, inmediatamente inicia la marcha tras el vehículo y proceden a darle el alto, momento en el que al identificar a los dos ocupantes y solicitar la apertura de su equipaje, se ponen excesivamente nerviosos y se niegan a hacerlo, lo que motiva a los agentes realizar la inspección, registro del vehículo y sus pertenencias. Al abrir una de las maletas, los agentes localizan varios paquetes de hachís envueltos con cinta de embalar. Como resultado de esta actuación, la Guardia Civil de Almería detiene a los ocupantes del vehículo como autores de un delito contra la salud pública e intervienen 31,8 kg de hachís. Las diligencias instruidas junto con los detenidos y la droga intervenida se ponen a disposición del Juzgado de Instrucción en funciones de guardia de Huercal-Overa (Almería). Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

