Ampliar Email marketing: claves para una campaña exitosa Escucha la noticia Dependiendo del tipo de negocio, presupuesto y visibilidad es posible que algunas estrategias de marketing sean más efectivas que otras. Sin embargo, es un hecho que dentro de la amplia gama de opciones para promocionar y dar a conocer una marca, algunas estrategias como el email marketing se posicionan como un imprescindible, independientemente del tipo de negocio o del momento de evolución en el cual se encuentre. Una buena estrategia de email marketing puede marcar una gran diferencia en la visibilidad, ventas y éxito general de un negocio, incluso cuando se está comenzando y no se dispone de un presupuesto tan abultado como cuando se tiene una marca perfectamente consolidada. El envío de correos masivos es una estrategia que, contrario a lo que muchas personas puedan creer, correctamente bien gestionada puede traducirse en numerosos beneficios, con la ventaja de que es posible adaptar dicha estrategia en función de los objetivos propuestos. Claves para una campaña de email marketing exitosa El email marketing es una estrategia de mercadeo imprescindible, tanto para las empresas que están comenzando como también para aquellas que están consolidadas. De hecho, las grandes y más conocidas marcas en el mundo continúan utilizando el envío de correos masivos como una forma sencilla de establecer una comunicación mucho más cercana con sus clientes. Lo positivo del email marketing es que no es necesario ser un profesional o experto en el área para desarrollar una campaña exitosa. De allí que, si no dispones de mucho presupuesto porque estás comenzando, igualmente puedas desarrollar esta estrategia en función de tus objetivos. Por supuesto, para ello es recomendable, siempre, utilizar una plataforma de envío de correos masivos especializada porque de lo contrario perderás todo el esfuerzo previo que hagas en el proceso de investigación y desarrollo de la campaña. A continuación compartimos contigo algunas claves o bases imprescindibles para desarrollar una campaña de mailing de forma rápida, sencilla y efectiva: Investigación Para el desarrollo de cualquier tipo de campaña, el proceso de investigación siempre será el primer paso porque de la información obtenida es que se podrá definir la estrategia a desarrollar, siempre con el objetivo de generar el mayor impacto posible en el público objetivo. En este sentido, para el proceso de investigación debemos ir mucho más allá de simplemente definir el público objetivo en función del rango de edad, sexo o ubicación geográfica. La definición de este cliente debe ser lo más específica posible y, además de incluir todos los datos anteriores, también debemos definir aspectos como sus gustos, preferencias, problemas, miedos y personalidad en general. De hecho, conocer cuáles son esos problemas que pueden generar preocupación en nuestro público objetivo nos permitirá poder ofrecerles la solución perfecta a través del producto o servicio que ofrecemos. Es, justamente por lo anterior, que el proceso de investigación nunca debe pasarse por alto. Por el contrario, es importante dedicarle el tiempo que requiere para hacer una definición del público objetivo lo más profunda, completa y exacta posible. Objetivo de la campaña Una vez definido el público objetivo, el siguiente paso será definir el objetivo de la campaña porque es importante recordar que la estrategia de email marketing es sumamente flexible, por lo que se puede utilizar para cumplir con diferentes metas. ¿Por qué es importante definir el objetivo de la campaña? Porque de ello dependerá el mensaje a desarrollar. No es lo mismo el envío de una newsletter que el envío de correo para promocionar un determinado producto o servicio o para instar a los clientes a seguir nuestras redes sociales. Las palabras a utilizar y la estructura general del mensaje varían en función de ello. Desarrollo del mensaje Con las bases anteriores es posible pasar al siguiente paso y comenzar a desarrollar el mensaje. Para ello es importante recordar que, independientemente del objetivo, el mensaje debe ser respetuoso y estar perfectamente bien escrito, siempre cuidado la ortografía y la sintaxis. Por otro lado, las emociones siempre deben estar presentes en el mensaje porque son, finalmente, las que movilizan el mundo. Las palabras que generan distintos tipos de emociones, las palabras que generan una sensación de urgencia y otras más, siempre deben estar presentes en el contenido. De igual forma, el mensaje debe ser escrito con un lenguaje cercano, que genere comodidad y empatía con el lector. Adicional a lo anterior, también es recomendable siempre incorporar elementos visuales relacionados con el mensaje y de excelente calidad, tales como fotografía o vídeos. Así mismo, también es sumamente importante prestar atención al título porque del mismo depende que el lector decida abrir el mensaje o simplemente seguir de largo. El título debe ser un abreboca de lo que el lector va a encontrar en el interior, nunca debe ser engañoso, pero sí lo suficientemente atractivo como para generar curiosidad. Otros aspectos a considerar Los tres elementos anteriores son las bases para desarrollar una campaña de email marketing exitosa, pero no son los únicos porque también influyen otros factores, como es el caso de la selección adecuada de una plataforma para los envíos, así como también hacer el seguimiento a la campaña para determinar qué tan efectiva ha resultado. Utilizar la plataforma correcta es determinante para el éxito de una campaña de mailing, porque si utilizas las plataformas tradicionales de correos, lo más probable es que el mensaje quede en la bandeja de spam, por lo que nunca será leído, además de muchísimas otras limitaciones. Además, al utilizar una plataforma adecuada podemos aprovechar todas las herramientas, plantillas y consejos que resultan de gran utilidad para el desarrollo de la campaña. También, al utilizar una plataforma especializada, podremos hacer un seguimiento de la campaña, imprescindible para conocer el nivel de efectividad de la misma y aplicar los correctivos que sean necesarios para ampliar el impacto. Las campañas de email marketing son sumamente fáciles de desarrollar y proporcionan muchísimos beneficios, por lo que se trata de una opción que siempre debe estar presente dentro de la amplia variedad de estrategias de mercadeo. Solo es necesario dedicar un tiempo mínimo necesario para desarrollar un mensaje de calidad, acorde al público objetivo y al objetivo de la campaña, como también utilizar la plataforma adecuada para transmitir ese mensaje.

