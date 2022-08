Capital Aprobado el acuerdo laboral con los emplados municipales para 2022- 2023 martes 23 de agosto de 2022 , 20:00h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia El concejal de Economía y Función Pública, Juan José Alonso, felicita el “magnífico” convenio que se ha suscrito y se emplaza, en la misma línea, “a seguir mejorando las condiciones de los trabajadores municipales”

El Pleno del Ayuntamiento de Almería ha aprobado, de forma definitiva y por unanimidad, en la sesión extraordinaria celebrada hoy por la corporación, el acuerdo de Personal Funcionario y del Convenio Colectivo del Personal Laboral para el periodo bienal 2022- 2023, tras su acuerdo y firma, el pasado mes de marzo, por la mayoría sindical del Consistorio, representada por CSIF, UEMA y CCOO. Un “magnífico” convenio como ha calificado el concejal responsable del Área de Economía y Función Pública, Juan José Alonso, que “recoge el mejor acuerdo que se ha podido alcanzar y que viene a mejorar las condiciones de los trabajadores”, ha subrayado. El acuerdo recoge cuestiones relacionadas con la estabilidad laboral, el empleo, la promoción interna, el acceso a los puestos de trabajo, la conciliación y las condiciones laborales. Alonso, como ya sucediera en fases anteriores de la tramitación que ha seguido este convenio, ha agradecido la predisposición de los sindicatos a la hora de negociar las condiciones de un acuerdo que, “no solo consolida la totalidad de los derechos adquiridos por los empleados públicos municipales. También mejora sustancialmente otros muchos aspectos respecto a las condiciones del anterior convenio”, al tiempo que ha lamentado las críticas que desde la oposición se han lanzado a la negociación que se ha mantenido por parte del Equipo de Gobierno “siempre conforme a la ley”. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

Comentarios

Normas de uso

Esta es la opinión de los internautas, no de Noticias de Almeria No está permitido verter comentarios contrarios a la ley o injuriantes. La dirección de email solicitada en ningún caso será utilizada con fines comerciales. Tu dirección de email no será publicada. Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios que consideremos fuera de tema.