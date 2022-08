Capital Jesús Luque toma posesión como concejal tras la renuncia de Fernández-Pacheco martes 23 de agosto de 2022 , 19:31h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia El nuevo concejal del Grupo Municipal Popular se ha mostrado “orgulloso” de poder defender los intereses de la ciudad y los almerienses en su nueva responsabilidad como concejal del Equipo de Gobierno Jesús Luque López ha jurado esta mañana su cargo como concejal del Ayuntamiento de Almería en el transcurso de la celebración del Pleno extraordinario que ha celebrado hoy la Corporación presidida por la alcaldesa en funciones, María del Mar Vázquez. Su nombramiento sucede tras la renuncia de Ramón Fernández-Pacheco como alcalde y tras asumir la responsabilidad al frente de la Consejería de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul de la Junta de Andalucía y su incorporación al Consejo de Gobierno que preside Juanma Moreno. Luque, de 30 años de edad, es graduado en Economía. Actualmente es secretario de Política Territorial y vicesecretario de Organización de Nuevas Generaciones del PP de Almería. Árbitro de balonmano de Primera División Nacional, ha sido también vicepresidente de la Federación Almeriense de Carnaval Provincial (Fealca) y Municipal (Femaca). Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

