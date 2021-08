Capital Todo listo para la licitación de la adaptación interior del edificio de la Casa Consistorial jueves 26 de agosto de 2021 , 16:44h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia La edil Ana Martínez Labella, tras la aprobación de este trámite distribuyendo la inversión en tres ejercicios presupuestarios, anuncia la inminente licitación de unos trabajos con el horizonte de concluir las obras en 2023





Como paso previo a la licitación de las obras de adaptación y reforma interior del edificio de las Casas Consistoriales, con un gasto total máximo de 4.627.848,16 euros, IVA incluido, ha sido necesaria la aprobación, por parte del Pleno del Ayuntamiento de Almería, de la elevación de los límites cuantitativos máximos previstos en la realización del gasto plurianual para esta obra, de conformidad con lo establecido en el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas locales. Ha sido este uno de puntos principales del Pleno que, con carácter ordinario y con veinticuatro puntos en el Orden del Día, incluyendo seis mociones, ha celebrado hoy la corporación municipal del Ayuntamiento de Almería.



Un trámite administrativo para la contratación de las obras que ha precisado del visto bueno del Pleno de la Corporación municipal, reunido esta mañana en sesión ordinaria, que la concejala de Urbanismo e Infraestructuras, Ana Martínez Labella, ha justificado en la distribución que del gasto se ha hecho para esta obra que será financiada de forma plurianual: 221.713,87 euros con cargo al presupuesto de la Gerencia de este año, que representa un 4,80 % de su importe total; 3.793.811,12 euros con cargo al presupuesto de 2022, que representa un 81,98 % del importe total, y 612.323,17 euros, cuantía que representa el 13,22 % del importe total. Como quiera que esta cantidad supera el 70% de techo de gasto para el segundo año, y para que la licitación de la obra pueda hacerse por parte del órgano ejecutivo de la Gerencia, el Pleno debía dar su conformidad a este procedimiento, como así ha sucedido por unanimidad.



La propuesta de acuerdo aprobada se traslada igualmente a los presupuestos de los contratos de servicios de ejecución de obra y Coordinación de Seguridad y Salud elevando la inversión total de ejecución de este proyecto, financiada al cincuenta por ciento entre Ayuntamiento de Almería y Junta de Andalucía, a 5,3 millones de euros.



Martínez Labella ha recordado las vicisitudes que han concurrido en este proyecto a lo largo de más de veinte años, con todo tipo de trabas “políticas, técnicas y administrativas”, consecuencia del “boicot” al que la Junta de Andalucía, gobernada por el Partido Socialista, ha sometido a este proyecto. “Aprobado este trámite, llevaremos la licitación del proyecto a su aprobación en Junta de Gobierno en los próximos días. El objetivo es adjudicar y empezar la obra antes de final de año y concluir los trabajos en 2023”. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

