Economía (Foto: Depositphotos) Apuestas deportivas exploran experiencias del metaverso miércoles 30 de marzo de 2022 , 10:38h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia El tema del Metaverso ha ganado mayor receptividad luego que Mark Zuckerberg, Propietario de Facebook proyectara su idea de crear un mundo virtual, al cual además denomino Meta. En el metaverso lograremos ingresar directamente a experiencias avanzadas de juego, efectuar compras trading software, trabajar o simplemente realizar cualquier actividad que consideremos divertida. Una puerta se abre hacia la realidad Virtual La realidad virtual, en conjunto con las herramientas y estrategias tecnológicas vinculadas a este nuevo entorno, son solo una pequeña demostración del potencial de adelanto que trae consigo el metaverso. Al formar parte del, tendremos la posibilidad de diseñar un avatar que podemos ajustar a nuestra personalidad adaptándolo como mejor consideremos y así con este personaje experimentar todas las funcionalidades del mundo virtual. Existen diversas opiniones en cuanto al impacto y uso adecuado del Metaverso, debido a que ofrece una cantidad de servicios que deben ser sopesados en el mundo real. Con el Metaverso se espera que las personas puedan realizar un sinfín de actividades como jugar, estudiar, trabajar, incluso viajar y conocer ciudades enteras basadas en esta realidad virtual, brindando a los usuarios una nueva forma de experimentar todas estas vivencias de la vida real. El papel de la industria de las apuestas en el Metaverso Una de las industrias que más ha evolucionado es la de los videojuegos, así como la adopción de los avances tecnológicos que se reflejan en la Blockchain. Nos hace pensar que estas dos áreas de mercado serán las que lideren el Metaverso. Las apuestas deportivas se han convertido en una nueva forma de generar dinero para quien desea de manera rápida y entretenida hacerlo. Es entonces donde surge el interés en apostar en el Metaverso, no solo como plataforma sino porque se considera que esta realidad virtual será la que de él empuje final a este tipo de proyectos de negocio. Actualmente los e-games o sport games han potenciado su cantidad de usuarios, es por ello que la industria de las apuestas deportivas no le ha temblado la mano en apoyar esta nueva visión de negocio que a muchos generar grandes sumas de dinero. Clubes deportivos como el Manchester City han informado que comenzaran a crear sus propios Metaversos, con la finalidad incluso de construir una réplica de las instalaciones deportivas que puedan servir más adelante para intercambios entre usuarios particulares y los jugares. Por otra parte ya se ha recreado el Estadio del Barcelona FC, Camp Nou con la finalidad de realizar eventos virtuales en esta nueva plataforma permitiendo la participación de grandes estrellas deportivas. Ya incluso ha sido creado el primer juego de fútbol en el Metaverso, denominado MetaSoccer, un proyecto de los muy sonados NFT bajo la línea de juegos Play-to-earn, donde los fanáticos de este deporte podrán experimentar nuevas formas de disfrutar su deporte favorito. Existen empresas de juegos de azar que están creando incluso laboratorios para verificar y estudiar las experiencias del metaverso. Una de las empresas más recientes en apostar por el Metaverso es Entain, la cual ha invertido alrededor de USD $130 millones con el objetivo de crear aplicaciones para NFT, realidad virtual y aumentada. Conclusión El Metaverso como hemos dicho anteriormente no es algo que veremos en un corto plazo, con el paso de los años se irán ensamblando digitalmente todas sus partes, para que al cabo de la fecha estimada unos 13 años más o menos esta nueva experiencia de realidad virtual capte mayor atención. Son muchas los corporativos deportivos que han apostado por posicionarse en el futuro desarrollo de estas nuevas realidades alternativas y explorar todas las posibilidades económicas y empresariales que pueden surgir a su alrededor. Es por ello que no solo la industria del deporte o las apuestas están invirtiendo en esta nueva estrategia de mercado, sino algunas grandes tecnológicas como Apple, Meta, Microsoft, y Samsung ya han informado tácticas sumergidas con el metaverso. Empresas del entretenimiento como Disney, incluso cadenas de mercado como Walmart y las pesadas de deportivas como Nike y Adidas comienzan a invertir en este nueva era tecnológica, que para muchos de seguro generara aún más ganancias que las habituales. Para estas grandes corporativas no existe el temor de la invasión de los espacios tradicionales de la vida, más bien son una gran ventaja para captar mas seguidores. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

