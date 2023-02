Síganos en Telegram: Gratis e inmediato Sucesos Apuñalado un joven de 20 años en la capital sábado 11 de febrero de 2023 , 20:26h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Este sábado por la mañana, un joven de 20 años ha sufrido una herida en la Avenida Nuestra Señora de Monserrat, situada en la capital almeriense. Esto fue confirmado por fuentes del Emergencias 112 Andalucía. Los hechos ocurrieron alrededor de las 7 am, cuando recibieron una llamada de alerta sobre el joven herido. De inmediato, el 112 dio aviso a la Policía Local, Nacional y servicios sanitarios para que se encargaran del traslado del joven herido al Hospital Torrecárdenas. La Policía Nacional se ha tomado la responsabilidad de investigar los hechos para llegar a una conclusión. Es una información de noticiasdealmeria.com:.. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

