La nieve afecta a cinco carreteras de la provincia

Un total de cinco carreteras almerienses se han visto afectadas por el temporal de nieve que afecta a la provincia. Así, tres se mantienen cerrada al tráfico y en dos es obligatorio el uso de cadena. Así, la Diputación de Almería ha informado a través de su perfil de Twitter que la AL-3102 entre Velefique y Bacares, la AL-5407 entre Collado y Ramal y la AL-5406 en las Menas Cerrads permanecen cerradas al tráfico por precaución. De otro lado, en la AL-5405 en Escúllar y en la AL-4404 en Calar Alto es obligatorio circular utilizando cadenas por la nieve acumulada en la calzada. Es una información de noticiasdealmeria.com:.. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

