Apuñaló a unos vecinos con una lanza casera

Condenado a cuatro años de cárcel por apuñalar a dos vecinos con un cuchillo atado a un palo Un hombre ha sido condenado a cuatro años y dos meses de prisión por herir gravemente a dos vecinos con un arma casera que fabricó atando un cuchillo de 15 centímetros de hoja a un palo largo. Los hechos ocurrieron en el paraje de La Cumbre de El Ejido, donde el agresor y las víctimas residían en chabolas y cortijos. Según la sentencia, el acusado salió de su vivienda sobre las 23,45 horas del 21 de julio de 2020 y, sin mediar palabra, se lanzó contra uno de sus vecinos, con el que tenía varias desavenencias previas. Le asestó una puñalada en el abdomen que le causó una herida que tardó más de tres semanas en curarse. Un amigo del herido trató de defenderlo y también recibió una cuchillada en el muslo izquierdo, que le supuso diez días de curación. Ambos fueron encontrados por los servicios sanitarios tirados en el suelo con heridas de arma blanca sobre las 0,45 horas. El acusado reconoció ser el autor de las lesiones, pero alegó que actuó en defensa propia, ya que los dos hombres habían querido hacerle la vida imposible y habían entrado en su casa. Sin embargo, la juez no le dio credibilidad y consideró que la agresión se produjo en la calle, donde el acusado esperaba a sus vecinos con el arma preparada. La magistrada le impuso además una orden de incomunicación y alejamiento con respecto a las víctimas durante un periodo de hasta tres años y medio. Las víctimas renunciaron a la indemnización que les correspondía, ya que aseguraron que habían perdonado al acusado, pero querían que se hiciera justicia. El acusado permanecerá en prisión hasta que la sentencia sea firme.

Detenido el presunto autor del apuñalamiento mortal en Vícar