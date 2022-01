Sucesos Arden casetas navideñas instaladas en la Rambla domingo 09 de enero de 2022 , 19:23h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Un total de siete casetas que se utilizan para el mercadillo navideño de Almería han ardido durante la madrugada de este domingo en la zona de la Rambla. Así lo han informado a Europa Press fuentes del Ayuntamiento almeriense quienes han explicado que este incendio ha afectado a siete puestos ambulantes que se encontraban vacíos, debido a que el 6 de enero finalizó el mercadillo navideño, y que estaban pendientes de que la empresa los retirase. Asimismo, el servicio de Emergencias 112 ha detallado a Europa Press que el incendio se produjo a las 3,55 horas de este domingo y que dio aviso a Policía Local, Nacional, bomberos y servicios sanitarios. Fuentes municipales han indicado que el equipo de bomberos trasladado estaba conformado por dos vehículos y cinco efectivos y han extinguido en poco más de una hora el incendio. Con respecto a las causas del fuego, todavía son desconocidas, por lo que la Policía Nacional ha abierto una investigación para esclarecer los hechos. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

Comentarios

Normas de uso

Esta es la opinión de los internautas, no de Noticias de Almeria No está permitido verter comentarios contrarios a la ley o injuriantes. La dirección de email solicitada en ningún caso será utilizada con fines comerciales. Tu dirección de email no será publicada. Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios que consideremos fuera de tema.