Arden unos quince turismos en un desguace en Almería

Más de 15 vehículos han ardido a causa de un fuego registrado esta tarde en un desguace de un polígono en el barrio de El Puche en Almería capital, según informa el servicio Emergencias 112 Andalucía, adscrito a la Consejería de la Presidencia, Administración Pública e Interior de la Junta.



A las 16,50 horas se atendió en el Teléfono de Emergencias 112 la primera de varias llamadas que alertaban de una columna de humo visible desde distintos puntos de la ciudad. El incendio se localizó en un desguace en el Polígono Sector 20, en el barrio de El Puche.



Tras la intervención de los Bomberos de Almería, Policía Local y Guardia Civil, se ha comprobado que entre quince y veinte vehículos han resultado dañados por los efectos de las llamas. No se han registrado heridos.

