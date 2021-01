Sucesos Aviso naranja por viento de hasta 90 kilómetros por hora en Almería jueves 21 de enero de 2021 , 19:17h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Escucha la noticia





La comarca almeriense del Valle del Almanzora y Los Vélez permanecerá este viernes en aviso naranja por rachas de viento de hasta 90 kilómetros por hora, según ha informado la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) al servicio Emergencias 112 Andalucía, adscrito a la Consejería de la Presidencia, Administración Pública e Interior de la Junta. El nivel de aviso por este fenómeno meteorológico está previsto que esté vigente entre las 6,00 y las 18,00 horas por vientos de componente oeste. La Aemet avisa de una sucesión de borrascas atlánticas y la entrada a partir de este viernes en Andalucía del frente denominado 'Hortense', que provocará precipitaciones débiles, rachas de viento muy fuertes y mal estado de la mar. El resto de la provincia almeriense, de hecho, también estará bajo nivel amarillo por el mismo fenómeno, al igual que las provincias de Granada, Jaén, y sus respectivos litorales más el de Málaga, tanto Sol y Guadalhorce como Axarquía con intervalos de fuerza 7. No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

