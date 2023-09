Síganos en Telegram: Gratis e inmediato

Arsenio Escolar reclama que la administración se haga entender

miércoles 20 de septiembre de 2023 , 19:02h

La Universidad de Almería ha recibido este miércoles la visita del veterano periodista Arsenio Escolar quien ha sido invitado por el Vicerrectorado de Estudiantes, Igualdad e Inclusión para ofrecer la charla ‘Por un lenguaje claro en la administración’.

Escolar lleva años trabajando para que las administraciones se comuniquen de forma clara con el ciudadano. Fruto de este trabajo es el manifiesto 'Archiletras. Por un lenguaje claro en la Administración', que reclama que la información que transmite la Administración sea comprensible, cercana y amable para los ciudadanos. Un documento que ha ido entregando a diferentes instituciones como el Gobierno o a la Real Academia Española.

“Hay un derecho nuevo del que hay que hablar, que es el derecho de los ciudadanos a entender lo que dicen las administraciones públicas. A todos nos ha pasado alguna vez que, tras recibir una carta de Hacienda, de Tráfico o del Ayuntamiento correspondiente, no hemos entendido nada”.

A juicio del periodista, “hay una verdadera emergencia nacional, y no quiero exagerar, de que todo el mundo entienda lo que le dice el sector público”. Este movimiento nació en los años 70’ en Reino Unido reclamando “la obligación de las grandes organizaciones y las administraciones públicas de que todo lo que comuniquen esté preparado para que lo pueda entender el menos formado de sus posibles destinatarios, no el medio, sino el menos. Y esto se plasma en huir del lenguaje enrevesado, de las frases inacabables, de los gerundios donde no tenía que haberlos y hacer que la gente lo entienda”.

En la actualidad se están dando algunos pasos para mejorar esta comunicación entre administrador y administrado. “Hay algunas iniciativas que ya se están poniendo en marcha en España. Por ejemplo, Nadia Calviño, ministra de Economía, anunció el pasado mes de marzo un plan de clarificación del lenguaje digital para que, al menos, las webs oficiales se entiendan”.

La encargada de presentar al periodista en este acto ha sido María del Mar Gómez, directora del Secretariado de Becas y Ayudas al Estudio, del Vicerrectorado de Estudiantes, Igualdad e Inclusión, quien ha explicado que “nos pareció una actividad muy interesante para el inicio de curso para hacer reflexionar a la comunidad universitaria sobre cómo utilizamos ese lenguaje y cómo podemos mejorar. Es un lujo tener a Arsenio Escolar para que nos indique cuál es el camino que debemos seguir”.

Se trata de una actividad organizada por el Vicerrectorado como formación integral de los estudiantes y con el objetivo de “sensibilizarnos todos de la necesidad de contar con un lenguaje claro en la administración para todos: profesores, personal de administración y estudiantes, especialmente para los que tienen alguna discapacidad y les cuesta entender muchos mensajes que les enviamos, tanto profesores como personal de administración”.