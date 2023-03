PORTADA Economía Capital Almería Diputación Sucesos Deportes Entrevistas Opinión Provincia Agenda ANDALUCÍA ESPAÑA Más noticias Salud Universidad Televisión Pasatiempos Hemeroteca Síganos en Telegram: Gratis e inmediato Almería Asalsido concede sus V Premios Down de Oro martes 21 de marzo de 2023 , 08:42h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia A quienes luchan por mejorar la vida de las personas con Síndrome de Down La Asociación Almeriense para el Síndrome de Down ha concedido esta tarde, en el Salón de Actos del Centro Cultural de Cajamar, la Casa de las Mariposas, y con motivo de la celebración mañana, 21 de marzo, del Día Mundial del Síndrome de Down, sus V Premios Down de Oro a ocho entidades, empresas y personalidades que han contribuido y contribuyen a mejorar la calidad de vida de las personas con síndrome de Down. Al acto conmemorativo, que ha sido presentado por la periodista Belén Nieto, han asistido las principales autoridades almerienses, así como representantes de asociaciones y empresas de la provincia que, de alguna manera, han contribuido también a apoyar la labor de Asalsido y a apostar por la inclusión de las personas con síndrome de Down en todos los ámbitos. Los Down de Oro de este año ha recaído en la Consejería de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo de la Junta de Andalucía, por su apoyo a la inserción laboral de colectivos vulnerables; el Colegio Jesuitinas Stella Maris, su trayectoria con alumnado síndrome de Down y por apostar por una educación inclusiva; la empresa Analytica Alimentaria GmbH, por apoyar la formación e inclusión social y laboral de personas con discapacidad; la empresa Gran Solar Group, por su condición de empresa solidaria; y a Navarro Pasarela, por su voluntariado corporativo y su colaboración con Asalsido. Asalsido también ha entregado un sexto Down de Oro a la expresidenta de la entidad, Josefina Soria Estevan, por defender, apoyar y trabajar por las personas con síndrome de Down, una distinción que ha tenido un carácter muy emotivo y especial, ya que ha sido entregado por sorpresa a la galardonada, cuya trayectoria ha sido fundamental para todos los logros que ha alcanzado la Asociación. Además, Asalsido ha concedido dos Menciones Especiales a María Esperanza Fernández Rodríguez, maestra del CEIP Francisco de Goya de Almería, por su trayectoria profesional y su compromiso con una educación inclusiva; y a Rafael Sánchez Arcos, socio de Asalsido, por tratarse de la persona con síndrome de Down más longeva de la Asociación. Nuevas necesidades, nuevos retos La presidenta de Asalsido, Isabel Parras, en su intervención, ha agradecido a los premiados y premiadas su firme apuesta por apoyar a las personas con síndrome de Down, afirmando que les han brindado “ el aliento y el empuje necesarios para no cejar en nuestro objetivo: la total inclusión de las personas con síndrome de Down y la mejora en su calidad de vida”. Asimismo, Parras ha tenido unas palabras para las instituciones, entidades, empresas y familias que han asistido al acto, afirmando que todos son “merecedores del mejor de los premios: la satisfacción de ver avanzar a las personas con síndrome de Down”. Por último, Parras ha puesto el foco en la necesidad de acometer uno de los proyectos más emblemáticos para la entidad, el ‘Residencial XXI’: “Nuestro mayor reto en estos momentos es construir un edificio de cuatro plantas al lado de nuestra sede, para que 60 personas puedan vivir de forma independiente, garantizándoles todo lo necesario para volar hacia su propio horizonte”. Así, Asalsido cuenta ya en su haber con un solar concedido por el Ayuntamiento de Almería y con el proyecto ya redactado, gracias a la colaboración de la Diputación de Almería, a falta de conseguir los fondos de financiación para comenzar las obras. Apoyo desde las instituciones El subdelegado del Gobierno ha señalado en la entrega de los Premios Down de Oro que “estos años de Gobierno han sido años de avances” en los que se ha incorporado el enfoque de la discapacidad en diversas políticas públicas. En primer lugar, José María Martín ha recordado que la reforma de la LOREG, aprobada en octubre de 2018, reconoció por fin el derecho al voto de las personas con discapacidad, un derecho de sufragio que ahora pueden ejercer “con todas las garantías”. Por otra parte, el subdelegado ha hecho referencia también a la Estrategia de la Discapacidad hasta 2030 y al Plan Nacional de Bienestar Saludable de las Personas con discapacidad, dotado con 137 millones de euros y, respecto a la reforma del artículo 49 de la Constitución Española, ha destacado que el Gobierno ha hecho un “llamamiento a todos los grupos políticos para impulsar, de manera definitiva, la reforma redactada en colaboración con el CERMI”. “Es de justicia modificar ya el artículo 49 de nuestra Carta Magna, el Gobierno está en ello y esperamos que sea una realidad lo antes posible”, ha apuntado. El presidente de Diputación, Javier A. García, ha resaltado que esta asociación es una segunda familia para sus usuarios porque les acompaña en cada paso de crecimiento personal: “Cuando hablo de orgullo almeriense pienso en hombres y mujeres como vosotros, personas anónimas que con su esfuerzo y entrega a los demás han construido la Almería próspera de la que hoy disfrutamos. Asociaciones como Asalsido dan sentido a todo el trabajo que impulsamos desde Diputación para lograr dos de nuestros más importantes objetivos: igualar oportunidades entre almerienses y que ningún almeriense se quede atrás por el motivo que sea. Gracias por llegar donde la administración no puede y por multiplicar la ayuda que ponemos a vuestro alcance”. Del mismo modo, el presidente ha mostrado su confianza en que ASALSIDO logrará hacer realidad las obras del proyecto más ambicioso que ha desarrollado hasta el momento, Residencial XXI para favorecer la autonomía personal de los usuarios de Asalsido, cuyo proyecto técnico fue subvencionado por la Diputación Provincial de Almería La alcaldesa de Almería, María del Mar Vázquez, se ha mostrado “muy orgullosa” de dirigir una ciudad “que ha hecho de la solidaridad, del respeto y de la inclusión una de sus señas de identidad. Almería es una ciudad para las personas, con independencia de sus diferentes capacidades”, y ha elogiado el compromiso de asociaciones como Asalsido, “que nos está permitiendo hacer una Almería más abierta, más cercana, más grande y, sobre todo, mejor”. “En el Ayuntamiento”, ha señalado, “compartimos plenamente el objetivo de integración social y laboral de las personas con Síndrome de Down, porque la defensa de los derechos y libertades de las personas con capacidades diferentes es el mejor garante de los derechos y libertades de toda la sociedad”, de ahí que el de Almería sea el único ayuntamiento de España en haber construido un edificio específico -Espacio Alma- para dar servicio a los colectivos del Tercer Sector. La regidora ha elogiado “el papel fundamental” de asociaciones como Asalsido y otras muchas “en la normalización de las personas con capacidades diferentes”. Asimismo, ha felicitado a los premiados “por trabajar cada día superando dificultades, y sin caer en el desánimo, para que las personas que han nacido con más dificultades puedan vivir, estudiar, trabajar y disfrutar en Almería con dignidad y en condiciones de plena igualdad”. Premios Down de Oro La delegada del Gobierno de la Junta de Andalucía, Aránzazu Martín, quien ha recogido el Down de Oro concedido a la Consejería de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo, ha destacado “la labor tan importante que Asalsido viene desarrollando desde hace 33 años en Almería, un trabajo centrado en la integración de las personas con síndrome de Down, en su formación y apuesta por mejorar la calidad de vida de los usuarios y de sus familias”. Martín ha querido agradecer el Premio otorgado al Gobierno andaluz, en concreto a la Consejería de Empleo, “por el Programa destinado a fomentar la inserción laboral de personas con discapacidad intelectual y que ha logrado que 10 jóvenes de esta entidad hayan encontrado un trabajo”. Ha finalizado apelando “a la colaboración institucional como eje fundamental para la puesta en marcha de actuaciones como la premiada, puestas al servicio de las asociaciones como Asalsido y que ayudan a construir una sociedad más inclusiva y solidaria”. En nombre del Colegio Stella Maris, ha recogido el galardón su directora, Carmen Trinidad Muñoz; en nombre de Analytica Alimentaria GmbH, han recibido la distinción su director general, Richard Wiesend, su jefa de operaciones, Silvia Vargas, y su coordinadora de proyectos sociales, Carmen Márquez; en nombre de Gransolar Group, han recogido el Premio Down de Oro el responsable de la empresa en Almería, Francisco Javier Fernández del Pino; y de Navarro Pasarela, ha recibido el Down de Oro su directora, Rosalía Navarro. Ganadores de ediciones anteriores I EDICIÓN (2007) - Colegio ‘Venta del Viso’ - Asociación de voluntarios de “La Caixa” - Complejo Hospitalario Torrecárdenas - Carrefour II EDICIÓN (2018) - Biotec Family SCA - Asociación Cultural Chandranamaskar - Universidad de Almería - Doctor Jesús Flórez - Menciones Especiales: Diego Capel, Proyecto Hombre Almería y Centro Educativo ‘Down Almería’ III EDICIÓN (2019) - McDonald’s - Enfermeras del Mundo - Fundación Obra Social “La Caixa” - Ramón Fernández-Pacheco - Menciones Especiales: Almería 2019 Capital Española de la Gastronomía; Fundación Unión Deportiva Almería IV EDICIÓN (2022) - Eurosol SAT - La Clásica - URA Clan - Asociación Cine Joven Dospuntocero - CEIP Mar Mediterráneo - FAAM - Diputación de Almería - Menciones Especiales: Enriqueta Martín y Gabriel Góngora Es una información de noticiasdealmeria.com:.. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

