Cambios en el tráfico por obras en el entorno del Hospital Provincial lunes 20 de marzo de 2023 , 17:44h El Ayuntamiento de Almería informa de que, concluidos los trabajos de urbanización del cruce de las calles Hospital y La Reina, en el entorno del Hospital Provincial, que durante dos semanas han obligado al corte de tráfico y desvío de la línea L1 del servicio de transporte urbano a su paso por Paseo de San Luis, este tramo quedará habilitado, previsiblemente, a última hora de la tarde de hoy lunes. En consecuencia, a partir de mañana martes, día 21 de marzo, abrirá al tráfico rodado Paseo de San Luis y acceder por esa vía a la calle La Reina. No obstante, y siendo aún zona de obras, la apertura de este tramo queda limitada exclusivamente al paso del servicio de transporte urbano, línea L1, recuperando así su itinerario habitual, y servicio de taxi, así como al acceso y salida de garajes (servidumbre).

