Opinión

Asesores dummies para dummies

Antonio Felipe Rubio

miércoles 11 de octubre de 2023 , 07:41h

Uno de los fenómenos que cotizan al alza es el del asesor. Nadie sabe con seguridad cuántos abrigan al felón presidente, aunque hay que distinguir entre asesores y guardia pretoriana. Sánchez no se mueve sin nueve o diez vehículos ocupados por tiralevitas que aguardan el aterrizaje del Falcon para acompañar y custodiar a la chuleta hasta una fábrica de rabillos de boina. Visita oficial que esconde el verdadero motivo: un mitin, un redezvous, un pacto sibilino o un concierto del ídolo de la Bego.

En la práctica, para los dirigentes más inútiles, un asesor es alguien a quien se escucha para, luego, hacer lo contrario de lo aconsejado y, cuando la cagan, tener a quién echarle la culpa. Ahora, cuando se pierden ayuntamientos y autonomías, al felón sólo le queda -que no es poco- el gobierno de España para malparar el presupuesto y los recursos en ministerios inútiles, chiringuitos infectos, un sinfín de okurrencias y miles de asesores que orbitan ministerios, direcciones generales, secretarias de Estado, consejerías, concejalías, sedes y otros adminículos que ubican y cubican sin límite, y hasta la extenuación presupuestaria.

Los romanos ya distinguían el postureo de la valía. Una cosa es la potestas (poder alcanzado, ostentado, detentado… y siempre exhibido con chulería). Otra cosa es la auctoritas (autoridad que otorga la personalidad adornada de cultura, equilibrio, bondad y justicia social). Basta con rememorar intervenciones del séquito del felón para distinguir entre potestas y auctoritas. Y lo peor, difícil extraer un mínimo de utilidad de entre la mayor expresión de incultura, zafiedad, incompetencia y amenaza para la estabilidad y la convivencia.

Bajando el nivel -en todos los sentidos-, la oposición municipal nos ha regalado un Pleno que viene a demostrar la ausencia de validez de ciertas asesorías, cuestión que se evidencia con algunas inolvidables mociones como la de las medusas. El Grupo Municipal del PSOE insta a la instalación de "barreras antimedusas" y vender la iniciativa como un ingenioso atractivo turístico: "Almería, playa libre de medusas". Parece que nadie ha preguntado si esta iniciativa se ha llevado a cabo en otros lugares, cosa que ya ocurrió en Mar Menor, con nefastos resultados para la contención de celentéreos y efectos ecológicos colaterales nocivos. En Ceuta, también se instalaron redes anti "aguas malas" (así las llaman los caballas y melillenses), pero el primer temporal frustró el intento y se olvidó la ocurrencia. Estas noticias las divulgué, con antelación, en La Tertulia de InteralmeriaTV. Es lo mínimo que se ha de hacer ante una experiencia de desconocidos efectos prácticos: preguntar a otros cómo les fue; pero ni eso.

Otra iniciativa exenta de consulta fue la de la protesta por el mercadillo de antigüedades en Parque de Nicolás Salmerón. Dicen que esto produce honda preocupación en los comerciantes del entorno por suponer una indeseable competencia. Aducen desde el GM socialista que "también se vende ropa nueva". Y, sinceramente, creo que no han consultado con ningún comerciante afectado, o que han dado con el único tonto del perímetro. La realidad es que el entorno del Parque tiene serios problemas para el atractivo comercial. Afortunadamente, el citado rastrillo o mercadillo atrae a las personas que nunca irían al entorno del Parque y, consecuentemente, no generarían una corriente de paso por los diferentes comercios donde tomar algo, comprar algo y, en definitiva, encontrar un motivo para generar expectativas de negocio; algo que con estos asesores y concejales de la oposición es imposible.

Antonio Felipe Rubio
Periodista

Dirige La Tertulia en Interalmería TV