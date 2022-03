Economía ASHAL preocupados al quedarse fuera de la ampliación de los créditos ICO jueves 31 de marzo de 2022 , 15:36h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia El sector hostelero está sufriendo las consecuencias del aumento generalizado de precios, sobre todo en la energía y materias primas. HOSTELERÍA DE ESPAÑA, de la que ASHAL es miembro, manifiesta su rechazo a la decisión del Consejo de Ministros de dejar fuera a la hostelería de los sectores que podrán optar a una ampliación de los créditos ICO, al encontrarse entre los sectores más afectados por la situación actual.

La hostelería, que lleva sufriendo las consecuencias de la pandemia durante estos dos años, y que ha denunciado en muchas ocasiones la falta de ayudas directas, trabas burocráticas, e incluso la devolución de los fondos europeos no repartidos por las Comunidades Autónomas, muestra su incomprensión ante esta decisión en el contexto actual. Desde hace meses el sector viene reclamando esta ampliación por un año del período de carencia de los créditos ICO.

Por esto, Hostelería de España ha enviado un escrito a las principales entidades bancarias de nuestro país para que, de acuerdo con el Código de Buenas Prácticas establecido por el Gobierno, la hostelería pueda acceder a la ampliación del período de carencia que se ha establecido para los principales sectores afectados, entre los que debería estar la hostelería por el grave impacto sufrido como consecuencia del COVID-19, el paro de transportes y suministros y la guerra en Ucrania.

En las últimas semanas, la tendencia de subida generalizada de los precios ha afectado profundamente a la hostelería, que, junto con la huelga de transportes y el contexto de guerra en Ucrania, ha provocado el debilitamiento de la viabilidad de los negocios, llegando incluso al cierre de establecimientos del sector.

El IPC y su incremento ha llegado a situarse el pasado mes de febrero en un crecimiento del 7,6%,(situándose el IPC adelantado del mes de marzo en 9,8%) posicionando a España por encima de muchos países europeos, como Francia (4,1%) Portugal (4,4%) Alemania (5,5%) o Italia (6,2%) con la consecuente pérdida de competitividad frente a los mismos.

El sector sufre doblemente la escalada de precios, ya que además de las consecuencias directas en su cuenta de resultados, el aumento generalizado de los costes impacta en la renta disponible de las familias, lo que conlleva una contención del gasto en hostelería. Según una reciente encuesta realizada por Hostelería de España entre sus asociados, alrededor del 80% de los empresarios ya están notando un cambio de Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

