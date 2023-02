Síganos en Telegram: Gratis e inmediato Capital Ampliar ASHAL reclama controlar los asentamientos de autocaravanas lunes 13 de febrero de 2023 , 15:00h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Tras varias reuniones con el Subdelegado del Gobierno y el Ayuntamiento de Almería, ASHAL insiste en la brecha de seguridad que suponen estos asentamientos por todo el término municipal y la provincia La Asociación Provincial de Empresarios de Hostelería de Almería ha remitido una solicitud a la Alcaldesa de Almería, que se suma a otras efectuadas a lo largo de 2022 tanto al Area de Seguridad y Movilidad del Ayuntamiento capitalino como a la Subdelegación del Gobierno, en las que reclama exigir a los usuarios de los asentamientos de autocaravanas la cumplimentación de la conocida como ficha de registro de viajeros o ficha de policía así como, en el caso específico del Consistorio, una ordenanza municipal que regule las autocaravanas tras constatar que “han invadido decenas de zonas a lo largo de todo el término municipal y siguen creciendo”. Este “descontrol” de asentamientos en el término municipal de Almería, así como otras zonas en la provincia, ha despertado el malestar del sector que se pregunta si los usuarios que viajan en autocaravanas tienen alguna característica especial que exima a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado a llevar el mismo control que sí exigen a otras figuras legales de alojamiento turístico como hoteles, pensiones, albergues o campings. Como recoge el escrito enviado por el presidente de ASHAL, Pedro Sánchez-Fortún Sánchez, los asentamientos irregulares de autocaravanas, caravanas, camper y vehículos similares están creciendo por todo el término municipal de Almería, en parte debido a que municipios limítrofes de provincias como Murcia, Málaga o Granada ya cuentan con una regulación lo que limita este tipo de asentamientos, que suponen una brecha en la seguridad de todos los almerienses así como “un perjuicio para la economía del sector camping”. Enumera los enclaves donde se está produciendo un crecimiento de estas acampadas irregulares como son Almadraba de Monteleva – La Fabriquilla; junto a Cuartel de la Guardia Civil de Cabo de Gata; Antiguo ferial de Almería – Parking del Auditorio Maestro Padilla; Terrenos del mercadillo municipal de los martes; Parking de El Palmeral en el Paseo Marítimo de Almería; Parking – Parque en la desembocadura del río Andarax (a poniente y levante del río) con autocaravanas / camper y similares ocupando hasta cuatro plazas de aparcamiento, con tenderetes, mesas, sillas, estabilizadores, placas solares, etc. que no solo dificultan e impiden el aparcamiento de vecinos del municipio si no que al no tener alcantarillas utilizan los setos y plantaciones de los alrededores de las zonas donde se instalan para arrojar las aguas de fregar, etc. ASHAL considera “imprescindible” un control reiterado “in situ” de la Policía Local y/o de la Policía Nacional del cumplimiento de las distintas normativas en materia de tráfico, circulación, seguridad, sanitaria y medioambiental por parte de quienes realizan estas acampadas. Pero además, la asociación de hosteleros pide que se trabaje en una ordenanza reguladora, “tal y como ya han realizado otros ayuntamientos de nuestro entorno”, para delimitar el estacionamiento y pernocta de vehículos vivienda en enclaves y vías urbanas del término municipal de Almería evitando imágenes “como las que en la actualidad vemos los almerienses”. Es una información de noticiasdealmeria.com:.. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 ) Noticias relacionadas 100.000 personas participaron en las actividades de Navidad en Almería

