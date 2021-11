Economía Ampliar ASHAL rendirá homenaje a quien fuera su presidente Diego García viernes 19 de noviembre de 2021 , 19:35h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Murió de manera repentina en febrero y debido a la pandemia el sector no pudo despedirle como hubiera querido



La Asociación Provincial de Empresarios de Hostelería de Almería (ASHAL) está preparando para el próximo 22 de noviembre un homenaje a quien fuera su presidente Diego García Molina, que murió de manera repentina el pasado mes de febrero. “Queremos agradecer públicamente el trabajo realizado por Diego al frente de ASHAL que fue especialmente duro y difícil cuando se declaró la pandemia lo que obligó a nuestro sector a cerrar sus puertas durante muchos meses y posteriormente a irlas abriendo en unas condiciones nunca vividas antes. Sin duda, Diego ha vivido los meses más difíciles de toda la historia de ASHAL y a pesar de ello siempre mostró su mejor talante conciliador y dialogante, muy digno de agradecer”, ha señalado el presidente de la patronal hostelera, Pedro Sánchez-Fortun.



El homenaje que se quiere rendir a Diego García se hará coincidir con el acto previsto por el Ayuntamiento de Almería para ese día, cuando se descubrirá el monolito con su nombre para denominar al entorno de la zona de El Palmeral, en las inmediaciones de Taberna El Portón de la Bahía, local que regentaba el hostelero fallecido. “La muerte de Diego no sólo nos sobrecogió por la forma tan inesperada en que se produjo, en aquellos momentos eran casi diarias las reuniones que desde ASHAL mantenía con distintas administraciones y los propios asociados, sino porque ni siquiera pudimos despedirlo como nos hubiera gustado ya que la pandemia impedía las concentraciones. Superadas las restricciones, creemos que es el momento para hacer ese homenaje que el sector demanda. El acto de denominación de Plaza Diego Garcia Molina, -aprobado en Pleno a petición de nuestra asociación-, es el más adecuado para mostrar nuestro reconocimiento a uno de los presidentes más queridos por la hostelería almeriense y me atrevería a decir, también por la sociedad, en general”, ha señalado Sánchez-Fortun.



Se espera que sean muchas las personas que acudan a este homenaje entre las que ya han confirmado su asistencia representantes de la administración autonómica, provincial y local, el presidente de Hostelería España, Jose Luis Yzuel, y los presidentes de la casi totalidad de asociaciones provinciales de hostelería de Andalucía. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

