Cazorla: «Ya advertimos que el capricho de trasladar el Pingurucho terminaría paralizándolo un juez»

viernes 19 de noviembre de 2021 , 19:30h

El edil de Ciudadanos se refiere a la suspensión cautelar dictaminada por el Juzgado de lo Contencioso Administrativo 2 de Sevilla emitida esta semana







«Llevamos advirtiéndolo desde hace años; el capricho del PP de sacar el Monumento a los ‘Coloraos’ de la Plaza Vieja acabaría paralizándolo un juzgado, y en caso de efectuarse finalmente, costando mucho más de lo que se intenta vender por parte del equipo de Gobierno». Así se ha expresado el portavoz del Grupo Municipal de Ciudadanos (Cs) en el Ayuntamiento de Almería, Miguel Cazorla, tras conocer la última decisión judicial, con las medidas cautelares dictaminadas por el Juzgado de lo Contencioso Administrativo 2 de Sevilla que «ponen en duda la legalidad de los planes del equipo de Gobierno para reformar la Plaza de la Constitución».



«Nosotros siempre defendimos que se diera voz a la ciudadanía, mediante una consulta popular, para que los almerienses manifestaran su opinión respecto al futuro de la Plaza Vieja, pero ni PP ni PSOE lo permitieron», ha recordado el edil liberal, lamentando el «pavor que sienten ambos partidos a los procesos participativos».



En cualquier caso, el portavoz municipal de Ciudadanos ha subrayado que «lo más sangrante de todo es el despilfarro de dinero público que supondría este capricho absurdo del alcalde, si al final se autoriza el traslado del monumento a los Mártires de la Libertad; una actuación innecesaria que, por supuesto, pagaríamos entre todos los almerienses». A este respecto, Cazorla ha recordado que la misma empresa que construyó el Pingurucho «advirtió en su día que el traslado costaría un dislate», mientras que otras fuentes autorizadas hablan de más de 742.500 euros, que es la cifra que señala el juez en la resolución emitida el 15 de noviembre, donde, además, se advierte que esa cantidad se duplicaría en el caso de que, finalmente, la última sentencia terminara tumbando el proyecto de remodelación. «Si esto último sucediera, estaríamos hablando de casi 1,5 millones de euros de coste a las arcas del Ayuntamiento por el capricho de mover el Pingurucho», ha remarcado el concejal de Ciudadanos, señalando que «no es momento de hacer este tipo de actuaciones millonarias mientras existen tantas necesidades mucho más urgentes en nuestra ciudad».



En lo que respecta al arbolado centenario de la Plaza Vieja, que el PP también quiere «arrancar para llevárselo de allí», Cazorla ha recordado que TSJA también ha paralizado los planes del equipo de Gobierno. «Estamos hablando de suspensiones cautelares de los tribunales de justicia, por lo que no son decisiones definitivas, pero no se puede negar que es indicativo de las dudas legales existentes en lo tocante a los planes del PP con la Plaza Vieja de Almería, unos planes que lograron sacar adelante con el triste voto de un concejal no adscrito y sin el apoyo de ningún partido de la oposición», ha sentenciado Cazorla.