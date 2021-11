‘La Casa del Caracol’ presenta un thriller rural donde el pueblo se convierte en un personaje más

viernes 19 de noviembre de 2021

Macarena Astorga (directora), Vicente Vergara (actor) y María Luisa Gutiérrez y Álvaro Ariza (productores) han compartido las claves de la cinta





Es uno de los recursos más conocidos a la hora de sembrar la inquietud al empatizar con el protagonista que llega a un pueblo de ambiente enrarecido, donde todo el mundo parece conocer secretos que no quiere compartir con recién llegados y donde precisamente esa condición novel le convierten en una suerte de enemigo que viene a romper el ‘statu quo’ imperante.



‘La Casa del Caracol’, de Macarena Astorga, es la primera película que ha sido presentada y exhibida dentro de la sección ‘Ópera Prima’. Como en ‘Pedro Páramo’, de Juan Rulfo, es Álvaro (Javier Rey) quien llega a Quintanar para buscar calma e inspiración para su próxima novela. Conoce a Berta (Paz Vega), por la que siente una atracción inmediata, y a otros habitantes del lugar, sobre los que empieza a escribir e investigar. Desvelando secretos del pueblo, descubre que la realidad supera las fábulas. Es la sinopsis de un thriller rural donde el pueblo, Quintanar, acaba convirtiéndose en un personaje más.



En palabras de su directora, “la responsabilidad era máxima pero la ilusión de poder realizar mi primera película pudo más. El primer guión (Sandra García Nieto) ambientaba la historia en un pueblo de Asturias, pero finalmente optamos por uno de Málaga. Queríamos encontrar ese ambiente claustrofóbico, con el bosque, la taberna, que es donde se desenvuelve el papel de Vicente Vergara… lograr esa atmósfera fue lo más complicado”.



Sobre el rodaje, Vergara ha explicado que “para empezar fue complicado porque fue de los primeros que hicimos cuando casi ni había protocolos sanitarios y he de decir que el trabajo fue ejemplar”. El también actor de películas como ‘La Trinchera Infinita’ ha indicado que “construimos todos el personaje a partir de nuestras sugerencias”.



Como productores, Álvaro Ariza y María Luisa Gutiérrez se han mostrado muy satisfechos por el resultado final. “Esta fue la primera película que hice después de mucho tiempo y aunque parece que la estamos recordando la siento muy reciente, pese a que tras ella he hecho cinco más. Eso significa que estamos en un buen momento”, ha dicho Ariza. Por su parte, María Luisa Gutiérrez se ha reafirmado por “apostar por el nuevo talento”, como es el caso de Macarena Astorga.



Además de la película ‘La Casa del Caracol’, todos los presentes han hablado de sus proyectos más inmediatos. En el caso de la directora se trata de ‘El Refugio’, su segundo largometraje, que precisamente se proyectará el sábado, día 27, dentro de la sección ‘FICAL para niños’ en el Centro Comercial Torrecárdenas. “Paso de un thriller a una película en tono familiar, una película coral de situaciones locas donde he contado con actores como Loles León, María Barranco, David Guapo, Leo Harlem… Ideal para estas fechas que vienen”.



Por su parte, María Luisa Gutiérrez, nombrada mujer del año por la revista Fotogramas por su incesante labor como productora, repleta de éxitos de taquilla, ha confirmado que “el próximo 20 de diciembre entramos ya a rodar la tercera parte de ‘Padre No Hay Más Que Uno’.