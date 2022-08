Economía Ampliar ASHAL reprocha a Renfe su falta de sensibilidad hacia Almería al no reforzar sus servicios durante el verano jueves 04 de agosto de 2022 , 15:48h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia La patronal hostelera se muestra indignada con todos los políticos almerienses que no se han expresado al respecto ni han intermediado con la empresa ferroviaria “Parece que Almería a nadie le importa. Llevamos años denunciando la falta de transporte accesible hacia una tierra que no es lugar de paso de ninguna otra provincia y sigue pasando el tiempo sin que nada mejore. El último despropósito tiene como protagonista a Renfe que si bien ha mejorado y reforzado sus trayectos en otros puntos de Andalucía, como Málaga, no ha tenido la misma deferencia con nuestra tierra”, señala la Asociación Provincial de Empresarios de Hostelería de Almería (ASHAL). La patronal hostelera ha mostrado su indignación con la “falta de sensibilidad” de la empresa ferroviaria que justifica el que no aumente los trayectos con esta provincia en que no hay demanda, cuando se ha comprobado, y así se ha visto reflejado en los medios de comunicación, que con semanas de antelación se están completando todas las plazas que oferta. “Es un sinsentido el planteamiento de Renfe que con su actitud frena nuestra capacidad de poder recibir a más turistas y mejorar esta temporada de verano marcada por demasiadas incertidumbres y obstáculos como es la subida de precios que estamos viviendo”. Para ASHAL si la actitud de Renfe es “indignante tanto o más lo es la de los políticos que nos representan y que ni han abierto la boca para buscar soluciones e intermediar con la empresa de cara a mejorar las comunicaciones con Almería. Da igual del signo que sean y si representan a esta provincia a nivel local, provincial, autonómico o nacional… ninguno ha estado a la altura para dar la cara por esta tierra, tal vez porque ellos son ajenos a los desplazamientos por tren”. La patronal hostelera recuerda que los vuelos con Almería “siguen teniendo precios prohibitivos para muchas personas y el tren es una alternativa para las familias bastante más accesible por lo que sería deseable no limitar esta opción con una oferta muy inferior a la demanda existente”. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

