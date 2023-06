Síganos en Telegram: Gratis e inmediato Capital Así controlará a partir de ahora el Ayuntamiento de Almería a la empresa de los cementerios Rafael M. Martos x directornoticiasdealmeriacom/8/8/26 https://www.noticiasdealmeria.com Por domingo 04 de junio de 2023 , 06:00h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Aprueba crear una comisión de seguimiento del contrato y quienes formarán parte de ella. La empresa cobra 1,6 millones al año y sus gastos en personal rondan los 350.000 euros El contrato fue adjudicado en abril de 2022 a la empresa ASV FUNESER, S.LU., y se inició la prestación de servicios en agosto del mismo año. La Comisión de Seguimiento tendrá como función fiscalizar y velar por el cumplimiento de las condiciones descritas en el contrato administrativo. La Junta de Gobierno Local de la Ciudad de Almería ha designado a los miembros que integrarán la Comisión de Seguimiento del contrato de "concesión de los servicios de cementerios, tanatorio y crematorio en el municipio de Almería", según ha conocido Noticias de Almería. El contrato fue adjudicado en abril de 2022 a la empresa ASV FUNESER, S.LU., tras un proceso de licitación pública. El contrato fue formalizado en documento administrativo el día 23/05/2022, y se suscribió el acta de inicio de la prestación de servicios el día 01/08/2022. La Comisión de Seguimiento tendrá como función genérica la de fiscalizar y velar por el cumplimiento de las condiciones descritas en el contrato administrativo y en el correspondiente pliego de prescripciones técnicas particulares. Entre otras cuestiones, se ocupará del plan de conservación y mantenimiento anual, la propuesta de tarifas, la propuesta de realización de inversiones, el importe del canon de explotación anual, la plantilla y estructura del personal para la prestación de los servicios, y las posibles modificaciones del reglamento y la ordenanza reguladora de los servicios municipales de cementerios, tanatorio y crematorio. La Comisión estará compuesta por los siguientes miembros: el alcalde o concejal del área competente en el servicio de cementerios municipales, el jefe de servicio del área competente en el servicio de cementerios municipales, el responsable municipal del contrato, el técnico económico municipal del ayuntamiento de Almería, el jefe de la asesoría jurídica o funcionario en quien delegue, el titular de la intervención municipal o funcionario en quien delegue, y un secretario designado por la concejalía competente en la materia. La Comisión se reunirá preceptivamente y como mínimo dos veces al año de manera ordinaria y de manera extraordinaria siempre que se considere oportuno y a propuesta de cualquiera de los miembros. De dichas reuniones se levantará la correspondiente acta que deberá estar debidamente firmada por parte del ayuntamiento y la empresa adjudicataria. El contrato, con una vigencia de 15 años y monto 24,5 millones de euros , los gastos de personal están por debajo de los 350.000 euros anuales, aunque los ingresos suponen más 1.633.000 euros, se rige por lo establecido en sus correspondientes pliegos, la oferta presentada por la adjudicataria y el contrato administrativo suscrito entre las partes. Asimismo, se rige por la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, y de forma supletoria, el Reglamento de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado por Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre. Es una información de noticiasdealmeria.com:.. No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

