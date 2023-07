Síganos en Telegram: Gratis e inmediato Capital Así es como la Junta se ahorra un buen dinero gracias a un convenio con Cajamar Ana Rodríguez x arodrigueznoticiasdealmeriacom/10/10/28 https://www.noticiasdealmeria.com Por lunes 17 de julio de 2023 , 15:08h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia La Junta y Cajamar firman un acuerdo patrimonial para impulsar el centro de Almería y el PITA La Junta de Andalucía y la entidad Cajamar han alcanzado un acuerdo patrimonial por el que la administración autonómica adquirirá dos edificios que actualmente albergan la sede social y servicios centrales de la caja rural en la capital almeriense, en la plaza Juan del Águila y en la plaza Tres de Abril. A cambio, la Junta entregará a Cajamar ocho parcelas de uso residencial en El Toyo 1, que formaban parte de la llamada “deuda histórica” del Estado con Andalucía. La alcaldesa de Almería, María del Mar Vázquez, ha expresado su “satisfacción” por el acuerdo, que considera “un nuevo ejemplo de esa línea de actuación que tanto defendemos en el Ayuntamiento, como es la colaboración público privada”. Vázquez ha destacado que el acuerdo supone “un refuerzo” en la dinámica de potenciación del centro y la “consolidación” en el crecimiento de una zona de expansión tan atractiva como es el PITA. La consejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos, Carolina España, ha explicado que el acuerdo permitirá a la Junta “seguir optimizando la gestión del Patrimonio público autonómico, el patrimonio de todos los andaluces”, y reducir el pago de alquileres y la dispersión de las actuales sedes en las que la Junta presta servicios a los ciudadanos. Además, ha anunciado que el plan de sedes que la Junta está diseñando permitirá liberar inmuebles que podrán ser enajenados mediante subasta. Por su parte, la directora general de Eficiencia y Transformación del Grupo Cajamar, Mercedes Aranda, ha señalado que la decisión responde “a la necesidad de unificar y hacer más eficientes nuestras instalaciones en la capital”, donde Cajamar cuenta actualmente con unos 800 empleados que se unirán a los 750 de las empresas filiales y de servicios que se encuentran en el PITA desde hace ocho años. La operación está previsto que se formalice antes de final de año y será efectiva en 2024, una vez que Cajamar haya completado el traslado de sus instalaciones a su nueva sede en el PITA, prevista para la primavera del año que viene. Es una información de noticiasdealmeria.com:.. No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

