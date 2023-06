Síganos en Telegram: Gratis e inmediato Sucesos Ampliar Así opera la mafia rumana: Mujeres prostituidas y hombres esclavizados Ana Rodríguez x arodrigueznoticiasdealmeriacom/10/10/28 https://www.noticiasdealmeria.com Por jueves 01 de junio de 2023 , 11:29h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Acción conjunta para prevenir la trata de seres humanos. Se han realizado un total de 7 inspecciones conjuntas entre ambos cuerpos policiales, Inspección de Trabajo y Seguridad Social y entidades de asistencia especializada en atención de víctimas de trata en las provincias de Madrid y Almería. De las 7 inspecciones, 2 han sido para prevención de trata sexual en Madrid, 3 para prevención de trata sexual en Almería y 2 para prevención de trata laboral en esta última localidad. Se ha detenido a 2 personas como presuntas autoras de un delito contra los derechos de los trabajadores extranjeros La Guardia Civil y la Policía Nacional de Rumanía han trabajado juntas en Madrid y Almería para prevenir y combatir el delito de trata de seres humanos. Del 22 al 28 de mayo, la Guardia Civil y la Policía de Rumanía llevaron a cabo una operación conjunta para detectar posibles casos de trata o explotación. La Inspección de Trabajo y Seguridad Social y entidades especializadas en trata de seres humanos también colaboraron en esta actividad. Dos oficiales especialistas en delitos de trata de la Policía de Rumanía participaron en esta operación junto con los agentes de la Guardia Civil. Gracias a una operación en conjunto, se llevaron a cabo inspecciones en clubs y salones de masajes en Las Rozas, Madrid. Durante estas inspecciones, se encontraron 30 posibles víctimas de trata o explotación sexual, incluyendo mujeres muy jóvenes e incluso una menor de edad. En Almería se realizaron inspecciones en clubs de alterne ubicados en diferentes municipios de la provincia, donde se encontró un alto porcentaje de mujeres prostituidas de origen rumano en uno de ellos. La presencia de oficiales de la Policía Nacional de Rumanía como traductoras y mediadoras culturales brindó apoyo y creó un ambiente de mayor confianza con las mujeres que se encontraban en una situación vulnerable. En la provincia de Almería se llevaron a cabo inspecciones en invernaderos para detectar posibles delitos laborales. Dos hombres rumanos estaban a cargo de diez trabajadores senegaleses y marroquíes en la recolección de frutas y verduras sin darles de alta en la seguridad social y en condiciones inadecuadas. Se han identificado 15 posibles víctimas de trata con fines de explotación laboral. La detección temprana de los delitos de trata de seres humanos es importante para prevenir y combatir este tipo de crimen. Según se cita, las inspecciones pueden ayudar a detectar delitos tempranamente, lo que permite proteger de manera más rápida y eficaz a las posibles víctimas de explotación sexual o laboral. La colaboración entre la Guardia Civil y la Policía Nacional de Rumanía en una operación conjunta muestra su preocupación compartida por combatir la trata de personas y la explotación, con especial atención a la protección de las víctimas. Se puede reportar esta situación a cualquier dependencia de la Guardia Civil a través del número de teléfono 062 o por correo electrónico a [email protected]. Es una información de noticiasdealmeria.com:.. No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

