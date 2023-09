Síganos en Telegram: Gratis e inmediato Capital Ampliar Así va a cambiar el entorno de la Autoridad Portuaria viernes 01 de septiembre de 2023 , 13:33h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia La APA reformará su sede urbanizando su entorno para abrirlo a la ciudad y darle vistas al Cable Inglés. La Autoridad Portuaria de Almería adjudica la obra por 698.574,78 euros. Rosario Soto apuesta por la reforma íntegra del edificio, “que será la puerta de entrada del Puerto-Ciudad” La Autoridad Portuaria de Almería (APA) hará de su sede en el Muelle de Levante un espacio más moderno, abierto a la ciudad, al mar y al Cable Inglés. Para ello, va a reformar la planta baja del edificio de uso administrativo y de su entorno, generando espacios más contemporáneos. Después de licitar la obra a mediados de julio y hayan sido siete las ofertas presentadas para acometerla, la APA ha procedido a su adjudicación a GrupoCopsa SLU por un importe de 698.574,78 euros; la compañía llevará a cabo la remodelación en un plazo de cinco meses una vez formalizado el contrato. “El edificio administrativo requiere de una reordenación, así que con esta importante intervención lo que pretendemos es optimizar el espacio, mejorar sus funcionalidades y que esta sede sea más moderna en sintonía con el crecimiento del puerto”, señala la presidenta, Rosario Soto. La sede de la APA cuenta con dos edificios conectados en su planta primera y segunda; en este sentido, la actuación prevista abarca la planta baja al completo del edificio principal y parte de la planta baja del edificio secundario, así como la urbanización exterior de todo el conjunto, que ahora incluye un aparcamiento y una zona ajardinada sin uso, con la idea de generar un nuevo espacio público para la ciudad y para la propia sede, un espacio abierto con vistas al cargadero de mineral. En cuanto a la reforma interior, se dotará a la planta baja de los usos más públicos tales como salas de reuniones, sala de juntas, sala de prensa, entre otras, con la intención de tener a pie de calle los usos más comunes y dar privacidad a la zona donde desempeñan su trabajo los empleados públicos. Actualmente, esta planta dispone de una agrupación de despachos entorno a un zaguán desde el que se conecta verticalmente el edificio, mientras que la zona restante alberga archivos, aparcamientos y espacios de instalaciones de electricidad, entre otras. Eficiencia energética y fachada La presidenta avanza que la reforma de la planta baja y del entorno de la sede de la APA se corresponde con la primera fase de actuaciones que se llevarán a cabo para su modernización y para hacer de la instalación un edificio más sostenible. En este sentido, la Autoridad Portuaria ya se encuentra redactando los pliegos para la mejora de la eficiencia energética del inmueble. “La segunda fase afectará a la reforma integral de la fachada e instalaciones como la climatización o iluminación. Para ello, la APA pasará en los próximos días distintas auditorías para detectar los puntos en los que focalizar los trabajos de mejora energética”, concluye Rosario Soto. Es una información de noticiasdealmeria.com:.. No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

