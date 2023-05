Síganos en Telegram: Gratis e inmediato Sucesos Así viene el tiempo del fin de semana viernes 19 de mayo de 2023 , 20:13h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia El tiempo en Andalucía se presenta inestable y lluvioso para este fin de semana, debido a la influencia de una DANA que se encuentra en el Golfo de Cádiz. Según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), se esperan precipitaciones en gran parte de la comunidad autónoma, con especial incidencia en Almería y Granada el viernes, y en la mitad occidental el domingo. El viernes hay activa una alerta amarilla por lluvia y tormentas en Almería, y solo por tormentas en Granada, que permanecerá vigente hasta las 22:00 horas. Las precipitaciones podrían ser localmente fuertes y acompañadas de granizo. Las temperaturas máximas rondarán los 24 grados y las mínimas los 12. El sábado las lluvias se extenderán por toda Andalucía, excepto en el valle bajo del Guadalquivir, donde se espera un tiempo más seco y soleado. Las temperaturas no variarán mucho respecto al día anterior, con máximas de 24 grados y mínimas de 12. El domingo será el día más lluvioso del fin de semana, con precipitaciones generalizadas en toda la región, incluso en el valle bajo del Guadalquivir. La peor parte podría recaer en la mitad occidental de la comunidad, donde se podrían registrar más de 30 litros por metro cuadrado. Las temperaturas descenderán ligeramente, con máximas de 21 grados y mínimas de 13. La DANA se irá alejando a partir del lunes, dejando paso a un tiempo más estable y cálido en Andalucía. Se espera una subida progresiva de las temperaturas, que podrían alcanzar los 26 grados el martes. El cielo estará poco nuboso o despejado, con algunas nubes altas. No se descarta alguna tormenta aislada en las zonas montañosas. Es una información de noticiasdealmeria.com:.. No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

