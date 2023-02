Síganos en Telegram: Gratis e inmediato Capital 'Asperger Almería' reconoce la implicación de las instituciones en materia de sensibilización sábado 18 de febrero de 2023 , 18:49h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia La Asociación 'Asperger Almería' ha reconocido, en el marco de su Gala 2023, la implicación y el apoyo de las instituciones de la provincia en materia de sensibilización, según ha informado la Diputación almeriense en una nota de prensa este sábado. La gala, que ha acogido el Teatro Apolo, ha cerrado una semana cargada de actividades en toda la provincia con el objetivo de seguir sensibilizando a la población sobre este síndrome. El vicepresidente de la Diputación, Ángel Escobar, la edil de Familia, Igualdad y Participación Ciudadana, Paola Laynez, así como el delegado de Salud y Consumo de la Junta en Almería, Juan de la Cruz, han acompañado a esta asociación en el broche de oro a la Semana de Sensibilización con motivo del Día Internacional del Asperger. Escobar ha agradecido un reconocimiento que, según ha asegurado, es por "cumplir con nuestro deber". "Las instituciones estamos para poner facilidades y ayudar a las asociaciones que como la vuestra trabajan para conseguir mejorar la vida de las personas llegando a donde las administraciones no pueden", ha asegurado. Del mismo modo, ha recordado que 'Asperger Almería' ha tenido siempre a una aliada en la Diputación para lograr el reconocimiento institucional y social de la labor que realizan. "Vamos a seguir a vuestro lado impulsando vuestros proyectos", ha explicado. La concejal de Familia, Igualdad y Participación Ciudadana de Almería, Paola Laynez, ha agradecido a la Asociación Asperger "por hacernos participes de sus actividades" y ha felicitado al colectivo, en la figura de su presidenta. Ha resaltado en concreto "el amplio programa que se ha desarrollado esta semana y todo el trabajo que realizan durante todo el año, gracias al cual nos ayuda a conocer qué significa tener el síndrome de Asperger y otros TEA". A su juicio, "es importantísimo sensibilizar a la sociedad sobre este trastorno y saber cómo actuar. Ello nos ayudará a ser una sociedad cada vez más inclusiva y conseguir que todas las personas tengan las mismas oportunidades. Desde luego ese es el objetivo prioritario del Ayuntamiento de Almería y de su alcaldesa, María del Mar Vázquez, y podéis contar siempre con la colaboración municipal como administración cercana y comprometida con las personas". El delegado territorial de Salud y Consumo, Juan de la Cruz, ha dado la enhorabuena a la asociación por la labor que realiza día a día por las personas que sufren este trastorno. "Sin duda sois el motor que nos empuja a las administraciones para conocer vuestras necesidades y poder llegar a dar respuesta a las mismas". De la Cruz ha mostrado su agradecimiento por el reconocimiento recibido "fruto del trabajo que realizamos desde la Delegación Territorial de Salud y Consumo y por ende la Consejería", y ha hecho referencia a la nueva Ley de Atención Temprana "por la que hemos trabajado con nuestra mejor voluntad desde el Gobierno de la Junta de Andalucía para que hoy sea una realidad". Es una información de noticiasdealmeria.com:.. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

Comentarios

Normas de uso

Esta es la opinión de los internautas, no de Noticias de Almeria No está permitido verter comentarios contrarios a la ley o injuriantes. La dirección de email solicitada en ningún caso será utilizada con fines comerciales. Tu dirección de email no será publicada. Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios que consideremos fuera de tema.