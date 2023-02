Síganos en Telegram: Gratis e inmediato Capital Ampliar Los fotógrafos cofrades visualizan en su cartel "la emoción y belleza" de la Semana Santa sábado 18 de febrero de 2023 , 18:47h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia La Asociación de Fotógrafos Cofrades de Almería (Focoal) ha conseguido visualizar en su cartel, presentado ete sábado en la Escuela de Arte, en presencia de los concejales Juan José Alonso, Ana Martínez Labella y Jesús Luque, "la emoción y belleza" de la Semana Santa. "Primero fuimos cofrades y después fotógrafos". Con estas palabras ha expresado, según ha informado el Ayuntamiento de Almería en una nota, el presidente de Focoal, Alfredo Felices, la pasión con la que retratan los 20 miembros del este colectivo la Semana Santa almeriense. Por eso, este sábado, han vivido un momento especial, con el cartel que han diseñado con las instantáneas cofrades de 19 de los fotógrafos, con las que se ha realizado un estético 'collage', que ha descubierto el primer teniente de alcalde y concejal de Presidencia, Planificación y Función Pública de Almería, Juan José Alonso. Ha sido en un acto celebrado en la Escuela de Arte, con numeroso público y las voces del Coro de Cámara Emilio Carrión, y en el que se ha nombrado socio de honor al obispo de Almería, Antonio Gómez Cantero. Juan José Alonso, acompañado por los concejales Ana Martínez Labella y Jesús Luque, ha afirmado, en referencia a Focoal, que "gracias a su arte y a su sensibilidad a la hora de explorar la riqueza visual de la Semana Santa almeriense han sabido ganarse una posición y espacio de referencia en la sociedad cofrade y entre las hermandades almerienses, realzando más si cabe la excelencia de nuestra Semana de Pasión". A su vez, Alonso ha destacado que "el cartel que, como pueden ver, es una mezcla de fotos, una composición de múltiples imágenes que en realidad forman una estampa común: la de almerienses a pie de calle que buscan y viven con pasión los días más especiales del año. Y no sólo eso: también se refleja la riqueza, la variedad y el esplendor de unas hermandades y unas cofradías que son patrimonio histórico, cultural y social de Almería". Por su parte, Alfredo Felices ha explicado que "nacimos hace siete años con el fin de promocionar la Semana Santa de la ciudad a través de la fotografía" y ahora se presenta ya el cuarto cartel de Focoal. La clave para una buena fotografía cofrade, ha afirmado el presidente, "es sentir y entonces haces la foto que vas buscando", y continúa aseverando que "fotografiamos lo que llamamos 'la otra mirada', lo que escapa al ojo humano, esos detalles que pasan inadvertidos en la procesión y que al verlo en nuestras fotos impactan y emocionan". En el acto celebrado en la Escuela de Arte Carlos Pérez Siquier de Almería también ha participado el obispo de Almería, Antonio Gómez Cantero, que ha demostrado, con sus palabras, los conocimientos sobre este arte. En su intervención ha explicado vivencias de su infancia, juventud y familia que están en su recuerdo gracias a la fotografía. "Las fotos son fogonazos de la memoria", ha reflexionado. El obispo ha confesado su afición por esta disciplina, desde la primera cámara Kodak que compró en Roma, o sus experiencias fotografiando la naturaleza, en especialmente los pequeños detalles. "Disfruto con la fotografía tanto en blanco y negro como en color, y valoro los trabajos que claman por la justicia y movilizan el corazón". Además, al igual que el primer teniente de alcalde, ha felicitado a la asociación por el trabajo para promocionar la Semana Santa de Almería. El acto ha comenzado y concluido con la belleza de otra disciplina artística, como es el canto vocal, a través del Coro de Cámara Emilio Carrión, y todos los presentes han sido obsequiados con un libreto donde se pueden contemplar, en todo su esplendor las 19 fotografías con las que se ha realizado el cartel. También ha estado en la mesa presidencial el director de la Escuela de Arte, Cristóbal Díaz. Es una información de noticiasdealmeria.com:.. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

