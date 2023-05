Síganos en Telegram: Gratis e inmediato

Atención primaria de salud. Problema de gestión y financiación

miércoles 17 de mayo de 2023 , 08:38h

Estamos ya en plena campaña electoral, en Andalucía no tocan elecciones autonómicas, pero sí municipales, evidentemente la mayor parte de las competencias en materia de sanidad están delegadas en las comunidades autónomas, pero también los municipios tienen margen de actuación y capacidad de participar en la cogobernanza deseable y necesaria de la atención primaria. Hecho de menos, hasta el momento, propuestas en este sentido, y sobre todo de colaboración y participación en la planificación del primer y fundamental eslabón de la sanidad e indudablemente el más cercano a los ciudadanos. Los ayuntamientos deben participar y colaborar en la gobernanza de la atención primaria en su localidad, pues conocen mejor que nadie las necesidades de la población y de recursos.

La cobertura universal de salud no es solamente llegar a más personas con servicios de salud, también requiere garantizar que las personas adecuadas reciban los servicios adecuados en el momento adecuado y que sean de la calidad adecuada. Para lograr este objetivo, es fundamental potenciar la atención primaria de salud.

En mi opinión la solución no solo viene determinada por el incremento de la partida presupuestaria, también es esencial la definición de objetivos, la estrategia y la gestión. Hay que abordar otros componentes que van a ayudar a la sostenibilidad del sistema, así como focalizar la atención primaria en la prevención como elemento esencial, potenciar la autogestión de los centros de salud, dar participación a los pacientes crónicos en la gestión de su tratamiento, implementar la corresponsabilidad profesional del equipo multidisciplinar de salud, aprovechar los recursos sanitarios totales de la comunidad, homogeneizar la cartera de servicios autonómicos y establecer la equiparación salarial a nivel nacional.

La Atención Primaria necesita más financiación sí desde luego, es una condición necesaria pero no suficiente. Necesita una reforma urgente y profunda, alejada de "las ocurrencias políticas" y caminar hacia un modelo preventivo y basado en la atención primaria. La prevención debe jugar un papel fundamental así como la continuidad asistencial de una sociedad cada vez más envejecida. Sería deseable que una organización independiente, podría ser la AIREF como propone el Dr. Rafael Bengoa, elabore una estrategia que se base en evidencias y no en medidas a corto plazo. La sanidad no puede estar sometida a estrategias cortoplacistas, necesita planificación a largo plazo.

No soy partidario en estos momentos, de establecer copagos para asegurar la sostenibilidad del sistema público, hay muchas acciones que se pueden desarrollar antes, entre otras eliminar todo aquello que no aporta ningún valor clínico a los pacientes., suponen entre el 15% y el 20% del total. Se pueden atender en casa un 30% de las personas con enfermedades crónicas que hoy acuden a Urgencias y ocupan una cama. Tenemos que saber que Urgencias y hospitalización son las dos partes más caras del sistema.

Como objetivo para 2023 es necesario empezar un proceso para recuperar la confianza de los profesionales para que sientan que pertenecen a una organización que no depende de los vaivenes de la política. Esto no es sencillo, se necesita un liderazgo en el sector para esta próxima década.

Por ultimo quiero resaltar la necesidad de integración de todos los recursos sanitarios en la atención primaria, como ejemplo esta semana Reino Unido ha decidido que las farmacias puedan prescribir antibióticos y pruebas diagnósticas a los pacientes británicos, para una lista cerrada de patologías, hasta siete dolencias, dolores de garganta, oído, sinusitis o herpes, entre otras. Todo se podrá recetar siempre y cuando no tengan complicaciones graves. Además, también contarán con la posibilidad de hacerse pruebas rutinarias, con el objetivo de aliviar las demandas en los centros hospitalarios.

Los criterios de efectividad, equidad y calidad deben impulsar una estrategia operativa que debe asegurar un espíritu participativo, compartiéndose y debatiéndose con las sociedades científicas y profesionales, asociaciones de pacientes y sociedad civil.